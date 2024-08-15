أول لقب من 7.. قصة إنجاز تاريخي يداعب ريال مدريد

وسجل الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي والفرنسي كيليان مبابي، هدفين خلال الشوط الثاني ليقودا ريال مدريد للانتصار على أتالانتا وتحقيق اللقب القاري.وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن ريال مدريد يستهدف هذا الموسم التتويج بـ7 ألقاب دفعة واحدة، كان أولها السوبر الأوروبي.ويستهل ريال مدريد مشواره في ثاني بطولات الموسم الحالي وهي الدوري المحلي "لا ليغا"، عندما يواجه ريال مايوركا يوم الأحد المقبل، بملعب "مايوركا سون مويكس" في الجولة الأولى.وعلى غرار كل موسم، سيتنافس ريال مدريد على 4 بطولات هي الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر المحلي.بالإضافة إلى ذلك، هناك بطولتين إضافيتين ينافس رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الظفر بهما، أولهما كأس إنتركونتينتال 2024.وتقام كأس إنتركونتينتال في نسختها الأولى خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الحالي، وتضم أبطال القارات الـ6 وستلعب بنظام خروج المغلوب.وتأهل ريال مدريد للنهائي بشكل مباشر بينما سيتنافس أبطال قارات أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية والكونكاكاف على المقعد الثاني ضد "الميرينغي".ومع نهاية الموسم الحالي 2024-2025 سيسدل الستار على حملة ريال مدريد بخوض غمار منافسات النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الموسع في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال شهر يونيو/ حزيران 2025.وستضم كأس العالم للأندية بنظامها الجديد 32 فريقا، وسيبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة من مرحلة المجموعات.