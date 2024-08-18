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آمال عراقية كبيرة بالتتويج.. كل ما تريد معرفته عن دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2024

رياضة

2024-08-18 | 04:55
آمال عراقية كبيرة بالتتويج.. كل ما تريد معرفته عن دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2024
المصدر:
عربي بوست
1,207 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

بعد أقل من 3 أسابيع على انتهاء النسخة الثالثة والثلاثين من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، ستبقى الأنظار موجهة إلى العاصمة الفرنسية باريس التي ستستضيف بطولة مجمّعة أخرى للألعاب، وهي دورة الألعاب البارالمبية.

ولمن لا يعرف الألعاب البارالمبية، فهي بطولة مجمّعة مخصصة للرياضيين من ذوي الإعاقة الجسدية، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بانتهاء الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية على حد سواء والدولة التي تنظمها، وفيها يشارك كل رياضي تنطبق عليه مواصفات معينة.

في السطور التالية نسلّط الضوء أكثر على الألعاب البارالمبية ونستعرض تاريخها وموعد انطلاق النسخة القادمة ونهايتها، والألعاب المدرجة في برنامجها الرياضي.

*فكرة الألعاب البارالمبية
بدأت شرارة الألعاب البارالمبية لأول مرة في عام 1948، قبل أن يتم اعتمادها كبطولة مجمعة بعد 12 عاماً من ذلك التاريخ.

ففي عام 1948 شارك 16 شخصاً من قدامى المحاربين ممن أصيبوا في الحرب العالمية الثانية في مسابقة رياضية نظّمها السير لودفيغ جوتمان في ستوك ماندفيل بإنجلترا.

هؤلاء الرياضيون كانوا يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، وتطوّرت هذه المسابقة بعد 4 سنوات لينضم إليها آخرون من هولندا، وعليه تم إنشاء "الحركة البارالمبية".

*شروط المشاركة في الألعاب البارالمبية
كما ذكرنا سابقاً، فإن المشاركين في هذه المنافسات هم الأبطال الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من إعاقات عضلية، بالإضافة إلى من يواجهون مشاكل أو اختلالاً في الحركة، ويُستثنى منها الرياضيون من ذوي الإعاقات الذهنية فضلاً عن أولئك المصابين بالصمم لأن لهم ألعاباً خاصة بهم تُنظّم باسم "الألعاب الأولمبية الخاصة".

أول نسخة من الألعاب البارالمبية
احتضنت العاصمة الإيطالية روما أول دورة للألعاب البارالمبية في عام 1960، بعد أيام قليلة من انتهاء الألعاب الأولمبية الصيفية.

في تلك النسخة الافتتاحية، شارك 400 لاعب من ذوي الإعاقة مثّلوا 23 دولة، وتنافسوا في ثماني رياضات فقط، ومنذ ذلك الحين تم اعتماد إقامة الألعاب الهادفة في الأساس إلى تعزيز "الاندماج الاجتماعي" مرة واحدة كل 4 سنوات.

واستمر الحال على ما كان عليه في النسخة الثانية، حيث أُقيمت الألعاب البارالمبية بعد انتهاء أولمبياد طوكيو 1964، بعدها أصبحت الألعاب تُنظّم في مدنٍ مختلفة عن المدن المضيفة وقد حدث ذلك مرتين، إلى أن عادت مجدداً إلى ما كانت عليه بدءاً من أولمبياد سيئول 1988، ليتم تنظيم الألعاب وإقامتها في المرافق نفسها حتى الآن.

يُذكر أن أول دورة ألعاب بارالمبية شتوية أُقيمت في مدينة أورنشولدسفيك بدولة السويد عام 1976.

ترشيح واحد، مدينة واحدة
كانت هذه العبارة عنوان اتفاقية تم توقيعها بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الدولية لألعاب القوى يوم 19 يونيو/حزيران 2001، اتفاقية كان هدفها الأول والأخير حماية تنظيم الألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة (البارالمبية) تحت شعار "ترشيح واحد، مدينة واحدة".

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعين على المدن الراغبة في استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية إقامة الألعاب البارالمبية بشكل تلقائي.
دورة الألعاب البارلمبية / رويترز

تم الالتزام بذلك لأول مرة بدءًا من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بكين 2008، التي احتضنت الألعاب البارالمبية مباشرة، وهو الأمر الذي تكرّر في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2021 (تأجلت من عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا)، وباريس 2024 على الطريق.

ويُقيم الرياضيون البارالمبيون في القرية الأولمبية ذاتها التي كان يتواجد فيها نظراؤهم الأولمبيون، حيث يتمتعون بالخدمات نفسها من الطعام والرعاية الطبية والمرافق، كما تشمل أنظمة التذاكر والحلول التكنولوجية والنقل الخاصة بالألعاب الأولمبية الألعاب البارالمبية أيضًا.

دورة ريو دي جانيرو الأعلى من حيث المشاهدة التلفزيونية
حظيت دورة الألعاب البارالمبية في ريو (2016) بنسب مشاهدة قياسية وغير مسبوقة عبر شاشات التلفزيون حول العالم، وهي النسخة التي عرفت حضور 4328 رياضيًا من 159 دولة من بينهم فريق رياضي بارالمبي مستقل ضم رياضيين لاجئين، تنافسوا جميعهم في 22 رياضة.

ووفق الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية فقد شاهد المنافسات 4.1 مليار شخص في أكثر من 150 دولة حول العالم، كما باعت حوالي 2.15 مليون تذكرة.

تاريخ بداية ونهاية بارالمبياد باريس 2024
من المقرر أن تنطلق دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 (تُقام للمرة الأولى في هذه المدينة) وهي النسخة السابعة عشرة في التاريخ، يوم 28 أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى يوم 9 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وبعد الأزمات التي لاحقت الألعاب الصيفية، تجد مدينة باريس نفسها أمام اختبار جديد يتمثل في نجاحها في تسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأكيد قدرتها على تقديم ألعاب شاملة ومتاحة للجميع.

عدد الرياضات في الألعاب البارلمبية 2024
كشفت اللجنة البارالمبية الدولية في وقت سابق عن الألعاب التي سيتنافس فيها 4400 رياضي من مختلف دول العالم خلال دورة باريس 2024 وهي 23 رياضة فردية وجماعية.

هذه الرياضات هي ألعاب القوى، الرماية، كرة الريشة، كرة القدم للمكفوفين، البوتشيا (هي لعبة تعتمد على قدرة اللاعب على التحكم في عضلاته)، الزوارق، ركوب الدراجات، الفروسية، كرة الهدف، الجودو، رفع الأثقال، التجديف، الرماية، الجلوس، كرة الطائرة، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، الترياتلون، كرة السلة على الكراسي المتحركة، المبارزة على الكراسي المتحركة، الرغبي على الكراسي المتحركة، والتنس على الكراسي المتحركة.

أكبر فريق للاجئين يشارك في دورة الألعاب البارالمبية في باريس
في يوم 10 يوليو/ تموز 2024 كشفت اللجنة البارالمبية الدولية عن أسماء الرياضيين الثمانية و"العدّاء المرشد" المشاركين في بارالمبياد باريس 2024.

ويُعد هذا الفريق هو أكبر فريق بارالمبي للاجئين على الإطلاق، ويمثّل أكثر من 120 مليون شخص نازح قسرًا على مستوى العالم.

وسينافس هذا الفريق في 6 مسابقات رياضية وهي المسابقات البارالمبية لألعاب القوى ورفع الأثقال وكرة الطاولة والتايكوندو والترياتلون والمبارزة.

والرياضيون الثمانية هم: زكية خدادادي (التايكوندو)، غيوم جونيور أتانغانا (ألعاب القوى)، إبراهيم الحسين (الترياتلون)، سلمان أباريقي (ألعاب القوى)، هادي درويش (رفع الأثقال)، سيد أمير حسين بور (كرة الطاولة)، أميليو كاسترو غرويسو (المبارزة)، هادي حسن زاده (التايكوندو).

ورئيس اللجنة البارالمبية العراقية عقيل حميد كشف مؤخراً عن تأهل 20 لاعب ولاعبة إلى بارالمبياد باريس 2024، وقال ان مشاركة هذا العدد الكبير تعني أننا نسير على الطريق الصحيح في دعم وتطوير الرياضة البارالمبية إنها فرصة لإظهار مواهب وقدرات لاعبينا على الساحة الدولية ولتعزيز روح المنافسة والإصرار.

القنوات الناقلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024
بإمكان عشاق هذه الدورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة المنافسات على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تميّزت بنقل مجريات أولمبياد باريس 2024.
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دورة الألعاب البارالمبية الصيفية 2024

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