فيتور روكي يختار وجهته المقبلة

وكان برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك قد أتخذ قرارًا بعدم حاجته للاعب البرازيلي، ويريد النادي التخلص منه بشكل نهائي بشرط أن يتم بيعه بنفس المبلغ الذي دفعه البارسا للتعاقد معه.وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن البرازيلي مطلوب في ريال بيتيس وسبورتينج لشبونة البرتغالي.وقدم نادي ريال بيتيس عرضا لضم فيتور روكي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، لكن برشلونة يفضل التخلص منه بشكل دائم.ويريد اللاعب الانتقال إلى صفوف ريال بيتيس حيث تم إقناعه بأنه سوف يشارك أساسيًا وسيلعب بانتظام بالموسم الجديد وهذا ما يريده اللاعب، حيث أنه لا يرغب في الجلوس احتياطيًا.وبالتالي فإن مثل هذه الخطوة قد تساعد فيتور روكي على إنقاذ مسيرته، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان برشلونة سيكون سعيدًا بالإعارة أم سيرفض ذلك بشكل قاطع.ويسعى النادي إلى استعادة أكبر قدر ممكن من مبلغ الـ 30 مليون يورو التي أنفقها على اللاعب الشاب، وتشير تقارير صحفية إن سبورتنج لشبونة قدم عرضا بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت لكنه قد يواجه صعوبة في الوصول إلى السعر الذي يطلبه برشلونة.* ماذا قدم فيتور روكي مع برشلونة موسم 2023/2024؟وشارك اللاعب البرازيلي الشاب مع النادي الكتالوني في 16 مباراة بموسم 2023 / 2024 ضمن جميع البطولات التي نافس عليها البلوجرانا حيث أحرز خلالها هدفين فقط.