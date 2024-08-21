نشيد جديد لدوري أبطال أوروبا

وذكرت قناة Okko Sport عبر حسابها على "التيليغرام" أنه "تم تغيير صوت الجزء الآلي من اللحن، فيما تركز النسخة الجديدة من النشيد على الجزء الصوتي البشري".

How have UEFA Managed to mess up the Champions League anthem?



Poor rendition - 2/10



Please sort for the League Stage. pic.twitter.com/pNDwSYGWTq — SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) August 20, 2024

ويحتل نشيد دوري أبطال أوروبا مكانة بارزة بين مشجعي كرة القدم منذ طرحه لأول مرة في النسخة الجديدة في عام 1992، وباتت الجماهير تنتظر سماعه قبل انطلاق كل مباراة في البطولة.يذكر أن النشيد ألفه توني بريتن، خريج الكلية الملكية للموسيقى، بأسلوب موسيقي القرن الثامن عشر الشهير جورج فريدريك هاندل، وتؤديها الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية وتغنيها أكاديمية سانت مارتن في جوقة الحقول، وكلاهما يقع في لندن.وكلمات النشيد هي مزيج من اللغات الرسمية الثلاث للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الإنجليزية والفرنسية والألمانية.وستجري تغييرات على نسخة دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2024-2025، حيث من المقرر أن يشارك 36 ناديا في البطولة، ولن تتنافس في مرحلة المجموعات بل في مرحلة واحدة، إذ سيلعب كل فريق ثماني مباريات ضد منافسين مختلفين، أربع مباريات على أرضه وأربع خارج أرضه.ومن المقرر أن تجري قرعة الموسم الجديد في 29 آب الجاري.