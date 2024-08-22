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من الحرب الى الدوري الإنجليزي الممتاز.. كل ما تريد معرفته عن "علي الحمادي"؟

رياضة

2024-08-22 | 06:25
من الحرب الى الدوري الإنجليزي الممتاز.. كل ما تريد معرفته عن &quot;علي الحمادي&quot;؟
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سطر مهاجم فريق إبسويتش تاون العراقي علي الحمادي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العراقية، بعد أن أصبح أول لاعب عراقي يشارك في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الحمادي كبديل في الدقيقة 75 في مباراة فريقه ضد ليفربول لحساب الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي لموسم 2024 -2025.

وبعد المباراة، كتب حساب الدوري الإنجليزي على منصة "إكس": "أصبح علي الحمادي لاعب إبسويتش تاون أول عراقي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن 124 دولة تم تمثيلها في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) منذ إطلاق المسابقة في العام 1992".

ويتطلع علي الحمادي (22 عامًا) إلى تسجيل أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه الحالي إبسويتش تاون. كما من المتوقع أن يحصل علي الحمادي، على دقائق أكثر للعب في المواجهات المقبلة، خاصة أن إبسويتش تاون، أظهر حاجة ماسة لمزيد من الجرأة الدفاعية أمام ليفربول

من هو علي الحمادي؟
ولد علي في محافظة ميسان، جنوب العراق في 1 مارس/اذار 2002، أي أنه يبلغ من العمر الآن 22 عاما.

في عام 2003 خلال بداية الاحتلال الأمريكي للعراق، عندما كان عمره عاما واحدا فقط، اضطر علي وعائلته لمغادرة العراق والانتقال للعيش في المملكة المتحدة وبالتحديد في مدينة ليفربول.

*مسيرته
في عام 2015، شارك الحمادي وهو بعمر 13 عاما في بطولة المدارس في ليفربول حيث جذب اهتمام كشافي المواهب وانضم إلى فريق نادي ترانمير روفرز تحت 14 سنة، حيث أمضى ثلاث سنوات في النادي.
 
وفي صيف عام 2018، ترك الحمادي مدينة ليفربول وعائلته وانتقل إلى ويلز حيث انضم لأكاديمية سوانزي سيتي بمنحة لسنتين، لكن مشوار الحمادي الاحترافي، بدأ مع ويكمب وندررز في 2021، ثم بعد عامين مع ويمبلدون، ثم وقع لفريقه الحالي إبسويتش تاون في يناير 2024 ونجح في الصعود معه للدوري الإنجليزي الممتاز في مايو/ ايار الماضي.

وكان الحمادي أحد أسباب تأهل فريق إبسويتش تاون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ شارك المهاجم العراقي مع فريقه خلال الموسم الماضي في 14 مباراة في التشامبيونتشيب، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا وأصبح أول لاعب عراقي يلعب في البريميرليغ.

انضم النجم العراقي إلى إبسويتش تاون، في التاسع والعشرين من يناير للعام الجاري 2024، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق 15 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز خلالها 4 أهداف مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة.

ويمتد عقد الحمادي مع فريقه الحالي إبسويتش تاون لغاية 30 يونيو/ حزيران 2028، بعدما انتقل رسميًا إلى صفوف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق ويمبلدون الإنجليزي.

*الموقف الأصعب في حياته
وقال علي الحمادي في تصريحات نشرتها مجلة "versus": "أنا بالطبع فخور بالإنجاز الذي حققته (أول لاعب عراقي يلعب في البريميرليغ) ولكني لا أريد التركيز عليه فقط، أيضًا التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مع إبسويتش تاون كان بمثابة حلم أصبح حقيقة، ولكن لا يزال هناك الكثير لتحقيقه في المستقبل القريب".

وأضاف: "كرة القدم تحتاج إلى الالتزام بكل جزء من حياتك لكي تنجح وهذا يعني أنك يجب أن تضحي وتقوم بأشياء مملة، قد يتطلب منك الأمر بعض الأشياء الصعبة، لكن ديني الإسلام هو من يحميني وقد علمني أيضًا أن أتقبل أنني قد لا أكون مثاليًا، بالنسبة لي حياتي هي الاستيقاظ ثم الصلاة والتدريب والأكل والنوم وقد نحصل على استراحة قصيرة في الصيف فقط ولكن بعد ذلك تعود بالروتين نفسه".

وتابع: "أصعب موقف واجهته في حياتي الكروية كان عندما غادرت سوانزي، لم أكن ألعب مع الفريق الأول، لذلك كنت بحاجة إلى خطوة لمواصلة التطور والتحسن، لقد كان رفض عقد جديد في ذلك الوقت مغامرة بالنسبة لي، خاصة أننا كنا في ذروة وباء كورونا".
 
وأدلى الحمادي باعتراف جريء، مؤكدًا أنه اضطر لاقتراض المال لبعض الوقت لتغطية تكاليف الحياة؛ وذلك بقوله: "صفقة الانتقال إلى نوتنغهام فورست تعثرت وبقيت من دون نادٍ أو دخل أو مكان للعيش فيه، اضطررت إلى اقتراض المال من الأصدقاء لأتمكن من العيش خلال تلك الفترة الانتقالية".

وأكمل: "يواجه العديد من اللاعبين تجارب مماثلة لي عندما يحاولون الوصول إلى القمة، لكن خلال تلك الأوقات، حاولت فقط أن أبقي رأسي منخفضًا وأصلي وآمل أن ينجح كل شيء، لقد اعتقدت دائمًا أنني سأصل إلى الأهداف والخطط التي وضعتها لنفسي سواء أكان الأمر يتعلق باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز أو الوصول إلى كأس العالم مع العراق، أنا متيقن أن كل ذلك يأتي بالصلاة والعمل الجاد".

وتبلغ قيمة المهاجم الشاب في الوقت الراهن مليون يورو، وسط توقعات بارتفاع هذه القيمة بصورة ملحوظة في المرحلة القادمة، بفعل صغر سنه، ونجاحه في تسجيل ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر أن مسيرة علي الحمادي الدولية، بدأت مع منتخب العراق عام 2021، ومنذ ذلك الوقت خاض بصحبة أسود الرافدين 12 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف.
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من الحرب الى الدوري الإنجليزي الممتاز.. كل ما تريد معرفته

"علي الحمادي"

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