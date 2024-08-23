في الطريق إلى الهدف 900.. كريستيانو رونالدو يرفض الاستسلام

السومرية نيوز – رياضة



خرج الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، برسالة قوية بعد تعثر فريقه أمام الرائد في افتتاح الدوري السعودي.

وسقط النصر في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه الرائد مساء الخميس في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.



وأكد في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعثر النصر في مباراته الافتتاحية بالدوري السعودي أنه "لن يستسلم أبداً".



وكتب صاحب الـ39 عاما: "لن نسقط أبدا، لن نستسلم أبدا، عزيمتنا ليس لها حدود".



وحمل هدف النصر توقيع كريستيانو رونالدو، ليصل إلى هدفه الـ50 في 48 مباراة لعبها بالدوري السعودي منذ وصوله إلى النصر في بداية عام 2023، ليصبح ثالث أسرع لاعب يسجّل 50 هدفاً بالمسابقة بعد عبدالرزاق حمدالله (42 مباراة)، وعمر السومة (45 مباراة).



*كريستيانو رونالدو يقترب من الهدف 900

في سياق آخر، أصبح على بعد خطوتين من الوصول إلى الهدف رقم 900 خلال مسيرته الكروية.



ويحتاج "الدون" إلى هدفين للوصول إلى 900 هدفا على كافة الأصعدة، بعد تسجيله الهدف رقم 898 في شباك الرائد.



وسبق لرونالدو قبل تمثيل النصر أن لعب لأندية سبورتنغ لشبونة البرتغالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي (في حقبتين) وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وسجل الهداف التاريخي لكرة القدم 5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة و145 هدفا مع مانشستر يونايتد و450 مع ريال مدريد و101 هدف مع يوفنتوس، فيما رفع رصيده مع النصر إلى 67 هدفا حتى الآن.



وعلى المستوى الدولي، سجل قائد المنتخب البرتغالي 130 هدفا.



شاهد فيديو هدف في مباراة النصر ضد الرائد