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الاتحاد العراقي يجني عائدات "ضخمة" من بيع التذاكر.. هذه التفاصيل

رياضة

2024-08-28 | 03:44
الاتحاد العراقي يجني عائدات &quot;ضخمة&quot; من بيع التذاكر.. هذه التفاصيل
606 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انتعشت خزائن الاتحاد العراقي لكرة القدم بعدما تحصل على مبلغ 3 ملايين دولار مؤخرًا، حيث يحظى بدعم حكومي وجماهيري غير مسبوقين، وذلك بعد النتائج الجيدة التي يحققها المنتخب العراقي في التصفيات.

والاتحاد العراقي لكرة القدم، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، يكملان الاستعدادات لاستضافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في مدينة البصرة، حيث سيكون ملعب البصرة الدولي مسرحًا لمباريات العراق في التصفيات.

كما ان جميع الأمور تسير على ما يرام، فيما يخص تحضيرات العراق لاستضافة المباريات، إذ اطلع الاتحاد الآسيوي على جاهزية الملعب ومرفقاته، فيما بدأ الاتحاد بالفعل في الأيام القليلة الماضية بعملية بيع التذاكر.

الاتحاد العراقي لكرة القدم يجني عائدات ضخمة من بيع التذاكر
وبحسب winwin، فان الاتحاد تحصل مؤخرًا على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، من بيع تذاكر مباريات العراق الخمس على ملعب البصرة الدولي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث بيعت التذاكر إلى أحد المتعهدين الذي يقوم بدوره ببيعها إلى الجماهير العراقية، حيث يعمل الاتحاد العراقي على ترتيب كافة متطلبات استضافة فرق مجموعته التي ستأتي إلى البصرة.

ويتسع ملعب البصرة الدولي لـ65 ألف متفرج، وسيكون أرض العراق في التصفيات، وسيخوض المنتخب العراقي فيه خمس مباريات أمام كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يواجه مستضيفه الكويتي في العاشر من الشهر ذاته، كما سيواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم ينتقل لملاقاة مضيفه كوريا الجنوبية في الخامس عشر من الشهر ذاته، ويعود لمواجهة الأردن في البصرة في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.
 
وفي مباريات الدور الثاني، سيلاقي المنتخب العراقي في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل المنتخب العماني في مسقط، ويواجه الكويت في البصرة في العشرين من مارس/ آذار 2025، ويلاقي فلسطين في 25 مارس/ آذار 2025، بينما يستضيف كوريا الجنوبية في الخامس من يونيو/ حزيران 2025، ويختتم التصفيات بلقاء الأردن في 25 يونيو 2025.
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الاتحاد العراقي

يجني عائدات "ضخمة"

بيع التذاكر

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