الاتحاد العراقي يجني عائدات "ضخمة" من بيع التذاكر.. هذه التفاصيل

والاتحاد العراقي لكرة القدم، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، يكملان الاستعدادات لاستضافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في مدينة البصرة، حيث سيكون ملعب الدولي مسرحًا لمباريات العراق في التصفيات.كما ان جميع الأمور تسير على ما يرام، فيما يخص تحضيرات العراق لاستضافة المباريات، إذ اطلع الاتحاد الآسيوي على جاهزية الملعب ومرفقاته، فيما بدأ الاتحاد بالفعل في الأيام القليلة الماضية بعملية بيع التذاكر.وبحسب winwin، فان الاتحاد تحصل مؤخرًا على مبلغ ثلاثة ملايين دولار، من بيع تذاكر مباريات العراق الخمس على ملعب الدولي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث بيعت التذاكر إلى أحد المتعهدين الذي يقوم بدوره ببيعها إلى الجماهير العراقية، حيث يعمل الاتحاد العراقي على ترتيب كافة متطلبات استضافة فرق مجموعته التي ستأتي إلى .ويتسع ملعب الدولي لـ65 ألف متفرج، وسيكون أرض العراق في التصفيات، وسيخوض المنتخب العراقي فيه خمس مباريات أمام كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وسيواجه المنتخب العراقي نظيره العماني في الخامس من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يواجه مستضيفه الكويتي في العاشر من الشهر ذاته، كما سيواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم ينتقل لملاقاة مضيفه كوريا الجنوبية في الخامس عشر من الشهر ذاته، ويعود لمواجهة الأردن في في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.