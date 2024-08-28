بمشاركة رياضيين عراقيين.. دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 تنطلق اليوم

ولم تعد الدورات البارالمبية حدثاً رياضياً عادياً أو تقليديا، بل باتت مصدر متابعة واهتمام الملايين حول العالم لمتابعة أفذاذ الرياضة في مختلف اللعبات، ممن تحدوا الإعاقة عبر صراع وتنافس شريف ينتظره العالم كل أربع سنوات حالياً بعد كل دورة أولمبية، مع لاعبين ولاعبات أصبحوا حديث الساعة في البلدان العربية خلال السنوات القليلة الماضية.وتنطلق منافسات دورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024 بمشاركة 4400 لاعب ولاعبة من معظم دول العالم، يتنافسون على حصد ميداليات بارالمبية في منافسات 22 لعبة رسمية مدرجة في التصنيف البارالمبي، وهي لعبات ومنافسات الرماية، وألعاب القوى، وكرة الريشة، وكرة القدم للمكفوفين، والبوتشيا، والقوارب، والدراجات الهوائية، والفروسية، وكرة الهدف، والجودو، ورفع الأثقال، والتجديف، والرماية، والكرة الطائرة جلوس، والسباحة البارالمبية، وتنس الطاولة البارالمبية، والتايكواندو، والترايثلون، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، والمبارزة على الكراسي المتحركة، والرغبي على الكراسي المتحركة، والتنس على الكراسي المتحركة.ويترقب الجمهور العربي ظهور أبطاله وبطلاته من عمالقة التحدي في دورة الألعاب البارالمبية أملاً في تكرار سيناريو طوكيو 2020، وكتب آخر ظهور عربي في الدورات البارالمبية تألقاً للعديد من الأبطال والبطلات، مثل وليد كتيلة وروعة التليلي من تونس، ونال كل منهما ميداليتين ذهبيتين، وكذلك لمع في الجزائر إسكندر عثماني وأسمهان بوجدار وصافية جلال وشيرين عبد اللاوي، الرباعي الذي حقق أربع ميداليات ذهبية في تلك الدورة، الأمر نفسه بالنسبة إلى المغرب عبر زكريا دراخام وأيوب صدني وعبد السلام حيلي وأمين شنتوف، ونالوا أربع ميداليات ذهبية، كما لمع في الأردن أحمد هندي وجميل الشبلي وعمر قراد وعبد الكريم خطاب، وكذلك الإماراتي عبد الله سلطان نال ذهبية، ليسطر العرب مشاركة تاريخية في طوكيو، وكسروا معها حاجز الـ500 ميدالية عربية متنوعة في كل المشاركات التي عرفها سباق الحركة البارالمبية.ويشارك الوفد العراقي بـ 10 فعاليات وهي تنس الطاولة وألعاب القوى والسباحة وتنس الكراسي والقوس والسهم والتايكواندو ورفع الأثقال والرماية والمبارزة فضلاً عن الجودو، مما يعكس تنوع المواهب العراقية وإصرارها على تحقيق النجاح في هذه الدورة الرياضية الدولية المهمة.وسيحمل اللاعبان فارس سعدون وفاطمة فاضل العلم العراقي خلال استعراض الدول المشاركة، ويُعد الوفد العراقي خامس أكبر وفد عربي يشارك في بارالمبياد باريس من حيث عدد الرياضيين بعد وفود مصر (54 رياضياً) ثم المغرب (38 رياضياً) وتونس (30 رياضياً) والجزائر (26 رياضياً) وبعدها العراق (20 رياضياً) ويمثل الإمارات (13 رياضياً) والسعودية (9 رياضيين) والأردن (8 رياضيين) وتشارك باقي الدول بعدد رياضيين 3 أو أقل.وفي دورة بارالمبية في طوكيو 2020، حصد الأبطال العرب 57 ميدالية متنوعة، تصدرتها تونس التي حققت أربع ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية، وكانت الأعلى ذهباً وفضة، بينما حققت الجزائر لقب الأكثر حصولاً على الميداليات العربية، ونالت 12 ميدالية من بينها أربع ذهبيات وأربع ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية، وحقق المغرب 11 ميدالية ونال الأردن خمس ميداليات وحازت مصر سبع ميداليات ونال العراق ثلاث ميداليات، وفازت الإمارات بثلاث ميداليات من بينها ذهبية، وحازت الكويت ميداليتين، وميدالية لكل من قطر والسعودية وسلطنة عمان، وحصدت الرياضة العربية على مدار المشاركات التاريخية لها في دورات الألعاب البارالمبية 535 ميدالية عبر كل النسخ.وتشير سجلات التاريخ إلى بدء العرب في حصد الميداليات الذهبية البارالمبية اعتباراً من دورة تورنتو 1976 التي شهدت نجاح مصر في حصد ثماني ميداليات، منها خمس ذهبيات في تلك الدورة. وتملك مصر رقماً قياسياً من الميداليات، حيث نالت 184 ميدالية متنوعة في تاريخ مشاركاتها البارالمبية من إجمالي 535 ميدالية عربية متنوعة، وجاءت إنجازات مصر بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.وتقام دورة الألعاب البارالمبية في باريس بمشاركة فريق من اللاعبين من أصحاب القدرات الخاصة في مختلف اللعبات. ويستهدف الأبطال العرب في الدورة البارالمبية باريس 2024 الحصول على ما لا يقل عن 50 ميدالية قابلة للزيادة، وتحقيق مشاركة تاريخية على غرار لندن 2012 وطوكيو 2020.