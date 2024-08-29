الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!

وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان فلسطين والكويت.وجاء ذلك بعد تصريح محافظ أسعد العيداني، أمس الأربعاء، بأن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي.وذكر العيداني للصحافيين: "سيتم مناقشة موضوع عبور الجمهور العراقي إلى الكويت لدعم المنتخب الوطني في مباراته المقبلة مع نظيره الكويتي الشهر المقبل في الكويت، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".وقال: "شخصياً، مع حضور جمهورنا في مباراته المقبلة، فلا توجد مشكلة من حضور جمهور الكويت إلى البصرة، وسنتعامل بالمثل، ولا يوجد سبب وجيه يمنع الجمهور العراقي من العبور إلى الكويت".وستستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي في مايو/ايار بالدوحة.وفي الـ17 من الشهر الجاري، أكد رئيس رابطة مشجعي المنتخبات العراقية ‏مهدي الكرخي، نجاح اجتماع عقدته الرابطة مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم بشأن دخول الجماهير إلى الكويت لمؤازرة "أسود الرافدين"، في مباريات تصفيات كأس العالم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026.وقال مهدي الكرخي في تصريحات إعلامية: "الاجتماع عُقد في مقر لاليغا بالعاصمة بغداد، وبحضور عضو الاتحاد أحمد عودة الموسوي والأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان، إذ تمحور حول دخول الجماهير العراقية والإعلاميين وضيوف الاتحاد إلى دولة الكويت في مباراة المنتخبين يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم".وبين الكرخي: "أن أكد له أنه من خلال العلاقة الطيبة بين وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري ووزير الداخلية الكويتي، سيتم استحصال الموافقات الرسمية لدخول الجماهير العراقية لتشجيع ومساندة منتخبهم".وأوضح: "الأمور أصبحت سالكة وفي طريقها للحل، بعد تطمينات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حول هذا الشأن".وسيخوض منتخب العراق مجموعة من المباريات الأخرى خلال التصفيات، حيث يواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم ينتقل لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة سول في الخامس عشر من الشهر ذاته، ويعود لمواجهة الأردن في في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.وفي مباريات الدور الثاني، سيلاقي المنتخب العراقي في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل المنتخب العماني في مسقط، ويواجه الكويت في في العشرين من مارس/ آذار 2025، ويلاقي فلسطين في 25 مارس/ آذار 2025، بينما يستضيف كوريا الجنوبية في الخامس من يونيو/ حزيران 2025، ويختتم التصفيات بلقاء الأردن في 25 يونيو/ حزيران 2025.ويجري منتخب أسود الرافدين حاليًا، معسكرًا تدريبيًا في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وتضم قائمة معسكر العراق في الدوحة كلاً من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أكام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، مهند علي.كما تألفت قائمة المحترفين من 11 لاعبًا هم: علي الحمادي (إبسويتش تاون الإنجليزي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، حسين علي ودانيلو السعد (هيرنيفين الهولندي)، يوسف الأمين (الوحدة السعودي)، فرانس بطرس (بورت التايلاندي)، علي جاسم (كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش (الرياض السعودي)، أيمن حسين (الخور القطري).