الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجار بمنشأة تابعة للحرس الثوري في إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!

رياضة

2024-08-29 | 06:40
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
9,797 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قررت السلطات الكويتية، اليوم الخميس 29 أب/ أغسطس 2024، السماح بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت والعراق في العاشر من الشهر المقبل ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، وذلك بعد الضجة التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الجاري.

وأوقعت قرعة التصفيات المنتخب العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان فلسطين والكويت.

وقال رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، هايف المطيري، ان السلطات الكويتية سمحت بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة الكويت والعراق في العاشر من الشهر المقبل ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026، بحسب ما نقلت وسائل اعلام كويتية.

وجاء ذلك بعد تصريح محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الأربعاء، بأن العراق سيتعامل بالمثل في حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي.

وذكر العيداني للصحافيين: "سيتم مناقشة موضوع عبور الجمهور العراقي إلى الكويت لدعم المنتخب الوطني في مباراته المقبلة مع نظيره الكويتي الشهر المقبل في الكويت، في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وقال: "شخصياً، مع حضور جمهورنا في مباراته المقبلة، فلا توجد مشكلة من حضور جمهور الكويت إلى البصرة، وسنتعامل بالمثل، ولا يوجد سبب وجيه يمنع الجمهور العراقي من العبور إلى الكويت".

وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي بدعم منتخب بلاده، والدخول إلى العراق دون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخير التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.

وستستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من بطولة كأس الخليج في كرة القدم في ديسمبر 2024، بحسب ما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي في مايو/ايار بالدوحة.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، أكد رئيس رابطة مشجعي المنتخبات العراقية ‏مهدي الكرخي، نجاح اجتماع عقدته الرابطة مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال بشأن دخول الجماهير إلى الكويت لمؤازرة "أسود الرافدين"، في مباريات تصفيات كأس العالم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026.

وقال مهدي الكرخي في تصريحات إعلامية: "الاجتماع عُقد في مقر لاليغا بالعاصمة بغداد، وبحضور عضو الاتحاد أحمد عودة الموسوي والأمين العام للاتحاد العراقي محمد فرحان، إذ تمحور حول دخول الجماهير العراقية والإعلاميين وضيوف الاتحاد إلى دولة الكويت في مباراة المنتخبين يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم".

وبين الكرخي: "أن عدنان درجال أكد له أنه من خلال العلاقة الطيبة بين وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمري ووزير الداخلية الكويتي، سيتم استحصال الموافقات الرسمية لدخول الجماهير العراقية لتشجيع ومساندة منتخبهم".

وأوضح: "الأمور أصبحت سالكة وفي طريقها للحل، بعد تطمينات رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حول هذا الشأن".

ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.

وسيخوض منتخب العراق مجموعة من المباريات الأخرى خلال التصفيات، حيث يواجه المنتخب الفلسطيني في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، ثم ينتقل لملاقاة كوريا الجنوبية في العاصمة سول في الخامس عشر من الشهر ذاته، ويعود لمواجهة الأردن في البصرة في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي مباريات الدور الثاني، سيلاقي المنتخب العراقي في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل المنتخب العماني في مسقط، ويواجه الكويت في البصرة في العشرين من مارس/ آذار 2025، ويلاقي فلسطين في 25 مارس/ آذار 2025، بينما يستضيف كوريا الجنوبية في الخامس من يونيو/ حزيران 2025، ويختتم التصفيات بلقاء الأردن في 25 يونيو/ حزيران 2025.

ويجري منتخب أسود الرافدين حاليًا، معسكرًا تدريبيًا في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لانطلاق المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم قائمة معسكر العراق في الدوحة كلاً من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أكام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبد الله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، مهند علي.

كما تألفت قائمة المحترفين من 11 لاعبًا هم: علي الحمادي (إبسويتش تاون الإنجليزي)، ميرخاس دوسكي (سلوفاكو التشيكي)، أمير العماري (كراكوفيا البولندي)، زيدان إقبال (أوتريخت الهولندي)، حسين علي ودانيلو السعد (هيرنيفين الهولندي)، يوسف الأمين (الوحدة السعودي)، فرانس بطرس (بورت التايلاندي)، علي جاسم (كومو الإيطالي)، إبراهيم بايش (الرياض السعودي)، أيمن حسين (الخور القطري).
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

الجماهير العراقية

لغط الدخول إلى الكويت

جارة العراق

حديث العيداني

قرار

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
قادما من يوفنتوس.. ليفربول يضم كييزا رسميا
09:13 | 2024-08-29
تضامن مع فلسطين وأهان ميسي.. اختراق حساب مبابي
08:11 | 2024-08-29
سيبايوس يدفع ريال مدريد بالإجبار للتعاقد مع لاعب جديد
07:15 | 2024-08-29
يونس محمود يكشف عن مباراة ودية للعراق قبل التصفيات المونديالية
05:48 | 2024-08-29
أول تعليق من نجم العراق بعد انتقاله إلى الوحدة السعودي
03:08 | 2024-08-29
خلال الميركاتو.. نجم ريال مدريد يصر على الرحيل
16:51 | 2024-08-28
كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟
22.32%
14:12 | 2024-08-28
كم محافظة أعلنت تعطيل الدوام الرسمي حتى الان؟
14:12 | 2024-08-28
&quot;إهانة المرسوم الجمهوري&quot;.. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
Play
21.23%
13:05 | 2024-08-28
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
19.88%
11:06 | 2024-08-28
تحذير هام للعراقيين من سرقة أموالهم الكترونيا
11:06 | 2024-08-28
بعد اليأس من استجابة الأسواق.. نداء للمواطنين والقوات الأمنية بشأن &quot;المياه المخزونة في الشمس&quot;
13.98%
05:00 | 2024-08-28
بعد اليأس من استجابة الأسواق.. نداء للمواطنين والقوات الأمنية بشأن "المياه المخزونة في الشمس"
05:00 | 2024-08-28
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
11.76%
06:40 | 2024-08-29
الجماهير العراقية ولغط الدخول إلى الكويت.. جارة العراق ترد على حديث العيداني بقرار!
06:40 | 2024-08-29
وزارة الاتصالات تعلن قطع الانترنت في هذا الموعد
10.83%
10:22 | 2024-08-28
وزارة الاتصالات تعلن قطع الانترنت في هذا الموعد
10:22 | 2024-08-28
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

هدم منازل في سبع قصور ومطالبات بالتعويض
Play
هدم منازل في سبع قصور ومطالبات بالتعويض
05:10 | 2024-08-29
انعدام الخدمات في حي السلام... وأوضاع صحية مأسوية
Play
انعدام الخدمات في حي السلام... وأوضاع صحية مأسوية
04:42 | 2024-08-29
هدر للمال العام... ملف المستشارين يكتنفه الغموض!
Play
هدر للمال العام... ملف المستشارين يكتنفه الغموض!
04:33 | 2024-08-29
سقوط جسم غريب وسط كركوك (فيديو)
Play
سقوط جسم غريب وسط كركوك (فيديو)
03:52 | 2024-08-29
5 فوائد لتربية الحيوانات الأليفة!
Play
5 فوائد لتربية الحيوانات الأليفة!
02:00 | 2024-08-29
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
Play
"إهانة المرسوم الجمهوري".. ماذا حصل مع العقيد جلال القره غولي؟
13:05 | 2024-08-28
"كانوا مقيدين".. قائممقام بيجي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل عائلة كاملة في الحي العصري
Play
"كانوا مقيدين".. قائممقام بيجي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل عائلة كاملة في الحي العصري
08:01 | 2024-08-28
موظفو مجلس محافظة الديوانية ينظمون وقفة احتجاجية.. هذه مطالبهم (فيديو)
Play
موظفو مجلس محافظة الديوانية ينظمون وقفة احتجاجية.. هذه مطالبهم (فيديو)
05:42 | 2024-08-28
اغتيال بدم بارد: محام يُقتل برصاصتين في بغداد
Play
اغتيال بدم بارد: محام يُقتل برصاصتين في بغداد
03:39 | 2024-08-28
جنون العقارات في البصرة: أسعار المنازل تتخطى التوقعات!
Play
جنون العقارات في البصرة: أسعار المنازل تتخطى التوقعات!
03:36 | 2024-08-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.