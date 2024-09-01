ميسي يقترب من بطولة جديدة مع إنتر ميامي.. ما هو "درع المشجعين"؟

وتعد هذه الثنائية الثانية على التوالي لنجم برشلونة السابق، ليواصل إنتر ميامي تصدره للقسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بانتظار عودة نجمه الأرجنتيني الغائب منذ تعرضه لإصابة قوية في نهائي كوبا أمريكا 2024.وبعدما ضمن الفريق التأهل حسابيًا لأدوار خروج المغلوب قبل ثماني جولات على الختام، لا يجد المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو ضغطًا من أجل الدفع بنجمه الأرجنتيني في المباريات القادمة.ودفع مارتينو في المباراة بلاعبه الإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس كقلب دفاع، وبالإسباني الآخر جوردي ألبا كظهير متقدم وسواريز كرأس حربة، لينجح سواريز في تسجيل هدفين (46 و65) إضافة لروبرت تايلور (90+3) وتوبياس سالكويست بالخطأ في مرماه (25)، بينما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب جورجوس كوتسياس (ق82).وبهذين الهدفين، يرفع سواريز من رصيد أهدافه في البطولة إلى 16 هدفًا هذا الموسم، فيما انفرد إنتر ميامي بصدارة القسم الشرقي بواقع 59 نقطة، مبتعدًا بثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه، سينسيناتي، الذي فاز أيضًا 4-1 على مونتريال.كشف المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو، عن موعد جديد لعودة الأرجنتيني إلى صفوف إنتر ميامي بصورة رسمية، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.وقال المدرب البالغ من العمر 61 عامًا، إن عودة الأسطورة الأرجنتينية إلى صفوف إنتر ميامي من المحتمل أن تكون في الرابع عشر من سبتمبر الجاري، أي بعد أسبوعين كاملين من الآن.وبعد تعافيه للتو من إصابة على مستوى الكاحل كان قد تعرض لها في 14 يوليو/ تموز الماضي في نهائي كوبا أمريكا الذي توجت به الأرجنتين على حساب كولومبيا، بدأ الفريق الأمريكي عدًا تنازليًا من أجل استقبال نجمه الأول من جديد.وعاد "البرغوث" للتدرب هذا الأسبوع مع زملائه ليصبح قريبًا من العودة، لكنه لم يحصل بعد على الإذن الطبي، للعودة لمساعدة فريقه الذي ينافس على الفوز بلقبين هذا الموسم، هما درع المشجعين الذي يتوج به الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط في الموسم المنتظم، ولقب كأس الدوري الأمريكي الذي يتوج به الفائز في الأدوار الإقصائية.