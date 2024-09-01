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جراح نصار يحصل على برونزية بدورة الألعاب البارالمبية في باريس (فيديو)

رياضة

2024-09-01 | 07:12
جراح نصار يحصل على برونزية بدورة الألعاب البارالمبية في باريس (فيديو)
606 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

افتتح البطل العالمي جراح نصار، اليوم الاحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024، رصيد العراق بالحصول على الوسام البرونزي في فعالية دفع الثقل ضمن منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.

إعلام اللجنة البارالمبية العراقية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "بطلنا البارالمبي جراح نصار افتتح رصيد العراق بالحصول على الوسام البرونزي في فعالية دفع الثقل ضمن منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024".

الفيديو ادناه:

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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العراقي جراح نصار

يحصل على برونزية

دورة الألعاب البارالمبية في باريس

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