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جراح نصار يحصل على برونزية بدورة الألعاب البارالمبية في باريس (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
افتتح البطل العالمي جراح نصار، اليوم الاحد 1 أيلول/ سبتمبر 2024، رصيد العراق بالحصول على الوسام البرونزي في فعالية دفع الثقل ضمن منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024.
إعلام اللجنة البارالمبية العراقية ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "بطلنا البارالمبي جراح نصار افتتح رصيد العراق بالحصول على الوسام البرونزي في فعالية دفع الثقل ضمن منافسات دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024".
الفيديو ادناه:
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