مطالبات بمنح أيمن حسين شارة القيادة بدلًا من جلال حسن.. ما القصة؟

ويستهل المنتخب العراقي مشواره في تصفيات المونديال الحاسمة يوم الخميس المقبل، بمواجهة عمان على ملعب الدولي عند السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.وقال مناجد: "المدرب الإسباني خيسوس كاساس يعتمد بشكل كبير على العناصر الأساسية التي يمتلكها، مثل أيمن حسين وجلال حسن ويقدم لهما الدعم الكامل، أتذكر عندما كان أيمن حسين يمر بأزمة وتراجع في المستوى، حينها كاساس لم يستغن عنه أبدًا ولم يغب اللاعب عن قائمة المنتخب العراقي في مختلف المباريات والبطولات".وأضاف: "اليوم ومع تألق أيمن حسين مع المنتخب العراقي، لا أعتقد أن كاساس سيجلسه على مقاعد البدلاء مهما كان الأمر، بالتالي سيكون أيمن حسين هو مهاجم العراق الأول في التصفيات، وسيكون بديله الأول علي الحمادي الذي تخطى مهند علي بمستوياته، ليتغير الحال بالنسبة لترتيب المهاجمين بالنسبة للمنتخب العراقي، بعدما كان مهند علي في السابق هو البديل المفضل لأيمن حسين لدى كاساس".وتابع: "كاساس أصبح بإمكانه أيضًا اللعب بأكثر من مهاجم، أعتقد أن المدرب سيشرك في إحدى المباريات أيمن حسين وعلي الحمادي معًا لزيادة الضغط على الفرق المنافسة، وعلى وجه التحديد في المباريات السهلة"، مبينًا: "المنتخب العراقي يمر بواحدة من أفضل فتراته الآن، نظرًا للكم الكبير من اللاعبين المميزين في مختلف المراكز".وأشار إلى أن: "المهاجم أيمن حسين تغير كثيرًا بعد مباراة العراق أمام اليابان في كأس آسيا، اللاعب أصبح قياديًّا وأكثر ثقة من السابق، وهو بإمكانه إيصال العراق إلى كأس العالم بقدراته وقوته الجسمانية"، منوهًا إلى أن: "حظوظ العراق في تحقيق أعلى قدر من النقاط سيكون مرتبطًا بوجود أيمن حسين، الذي تقع على عاتقه مسؤولية الفريق العراقي".يذكر أن أيمن حسين غاب عن معسكر المنتخب العراقي في الدوحة لوجوده مع فريقه الخور القطري، لكنه عاد مع وفد العراق إلى أمس الإثنين.