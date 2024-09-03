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رئيس برشلونة: علاقتنا سيئة بريال مدريد

رياضة

2024-09-03 | 08:45
رئيس برشلونة: علاقتنا سيئة بريال مدريد
760 مشاهدة

أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن علاقة النادي الكتالوني غير جيدة الآن مع منافسه التاريخي ريال مدريد.

وقال لابورتا، في مؤتمر صحفي: "العلاقات مع ريال مدريد سيئة للغاية. الطريقة التي استخدموا بها قضية نيجريرا ضدنا غير مقبولة. ليفعلوا ما يريدون، وسنفعل ما نريده".

وأضاف: "ما يزال العمل على السوبرليج حتى يمكن إطلاقه، إن حقيقة وجوده تجعل اليويفا يتحرك ويوزع 500 مليون يورو إضافية على الأندية".

وتابع: "تشافي (مدرب برشلونة السابق) شخص أقدره كثيرًا. لقد اعتقدت وزملائي في مجلس الإدارة، أنه كان علينا منح الفريق دفعة جديدة من خلال تغيير المدرب. كان هذا قرار النادي".

وواصل: "لطالما كنت ممتنًا لتشافي. لقد جاء في وقت صعب، وفاز بالدوري وكأس السوبر، لكن العام الماضي لم تسر الأمور بشكل جيد. ما يزال لدي نفس العلاقة معه، وأكن له التقدير. كان علينا أن نقوم بهذه الدفعة. أعتقد أن فليك (المدرب الحالي) لديه المقومات لتقديم هذه الدفعة الجديدة".

وحول الإعداد البدني للفريق، علق لابورتا: "هذا من الممكن أن يشرحه ديكو بشكل أفضل، لكنني رأيت الكثير من القوة، تحدثت مع خوليو توس (المعد البدني)، وقال لي إنه يستخدم أسلوبا مختلفا في العمل، لكنه يعتمد على ديناميكيات الحركة. صحيح أن التدريبات الحالية تصبح أكثر ديناميكية وتركز على تعزيز القوة".

وأردف: "مدربو اللياقة البدنية راضون تماما عن النتائج وهم مقتنعون بالقدرة على تلبية متطلبات المدرب، لأن لدينا مدرب غير راضٍ إذا لم يضغط الفريق حتى الدقيقة الـ90. بعد المباراة ضد مانشستر سيتي، سألت فليك إذا كان سعيدًا، فأجابني لا، لأن الفريق ضغط فقط حتى الدقيقة الـ70".

وحول تراجع نتائج ريال مدريد هذا الموسم، قال لابورتا: "أركز على برشلونة فقط. نحن جيدون وقد بدأنا كما هو مخطط. لقد كانت مباراة الـ 7-0 (أمام بلد الوليد) على مستوى عالٍ. إن اللاعبين يستعيدون مستواهم ونحن متأكدون من أن الأمور ستسير على ما يرام".

واستطرد: "لويس سواريز لاعب استثنائي وشخص لطيف للغاية، لكنه لم يكن هنا عندما أصبحت رئيسًا. إنه يساعدنا ولديه علاقة جيدة مع ديكو والأشخاص في النادي، وكذلك مع أراوخو. أتمنى له التوفيق في حياته الجديدة. إن برشلونة منزله، وسنكون سعداء بوجوده كجزء من الاحتفال بالذكرى الـ125. أرسل له تحياتي من هنا".

وحول هتافات بعض جماهير ضد لابورتا، علق الرئيس: "عادة ما ألتقي بأشخاص يقدمون لي التشجيع والدعم، لكن هناك كل الآراء. أنا قريب من الناس، ودائمًا يطلبون مني لاعبين، لدرجة أننا سنحتاج إلى تغيير الفريق بأكمله.. لكن كلماتي هي الشكر لمن يدعمون والاحترام لمن ينتقدون، وأتمنى أن يكونوا الأقل".

واختتم: "ليفاندوفسكي لاعب مخلص للنادي. أود أن أشيد به بشكل خاص على تصرفه الاستثنائي، لأنه عندما سمع أننا يجب أن نبذل بعض الجهود للوصول إلى اللعب النظيف لتسجيل اللاعبين، أخبرنا أنه يوافق على خفض عقده من أجل مساعدة النادي".
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