الخميس.. مواعيد مباريات الدور الحاسم من تصفيات آسيا للمونديال

وتم توزيع المنتخبات الـ18 في الدور الثالث على ثلاث مجموعات على الشكل التالي:

الأولى: قطر، الإمارات، أوزبكستان، إيران، كوريا الشمالية، قيرغيزستان.الثانية: العراق، عمان، كوريا الجنوبية، الكويت، الأردن، فلسطين.الثالثة: السعودية، الصين، إندونيسيا، البحرين، أستراليا، اليابان.ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، في حين يحدد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.وفي ما يلي مواعيد مباريات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 بتوقيت السعودية:الجولة الأولى (5 سبتمبر 2024):إيران - قرغيزستان - الساعة 19:00قطر - الإمارات - 19:00أوزبكستان - كوريا الشمالية - 19:00كوريا الجنوبية - فلسطين - 14:00العراق - عمان - 19:00الأردن - الكويت - 21:00اليابان - الصين - 13:35أستراليا - البحرين - 13:10السعودية - إندونيسيا - 21:00