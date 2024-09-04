يستلهم تاريخ كرة القدم.. الكشف عن شعار كأس العالم للأندية 2025

السومرية نيوز – رياضة



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن شعار النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية، التي ستكون النسخة الأكبر في تاريخ بطولات الأندية؛ إذ سيشارك فيها 32 فريقاً، مع استمرار العد التنازلي للبطولة المقرر إقامتها الولايات المتحدة الأمريكية.





كما وجّه FIFA دعوة إلى الجماهير لإظهار الجوانب المميِّزة للأندية التي تشجعها تحت شعار "انقل ناديك للعالمية".



تأتي هذه البطولة في إطار جهود الفيفا التي تهدف لإتاحة المزيد من فرص خوض المباريات للمنتخبات الوطنية والأندية على السواء؛ وهو ما يمثّل أحد أهدافه الاستراتيجية خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الكروية على الصعيد العالمي. وستكون أغنية (Freed from Desire - التحرر من الرغبة) للمغنية غالا بمثابة الهوية الصوتية للبطولة، وهي الأغنية التي باتت تمثّل نشيداً جامعاً لجماهير كرة القدم، سواء على صعيد المنتخبات أو الأندية على مدار العقدين الماضيين.كما وجّه FIFA دعوة إلى الجماهير لإظهار الجوانب المميِّزة للأندية التي تشجعها تحت شعار "انقل ناديك للعالمية".تأتي هذه البطولة في إطار جهود الفيفا التي تهدف لإتاحة المزيد من فرص خوض المباريات للمنتخبات الوطنية والأندية على السواء؛ وهو ما يمثّل أحد أهدافه الاستراتيجية خلال الدورة الممتدة من 2023 إلى 2027، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعايير الكروية على الصعيد العالمي.





وتأهل حتى الآن 30 من أصل 32 فريقاً، مع تبقي تأكيد مشاركة نادٍ آخر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة.



ويعتمد مسار التأهل، الذي يتم من خلال البطولات القارية للأندية، على معيار الجدارة الرياضية على مدار فترة 4 أعوام، ويضمن مكافأة الأندية البطلة لقاراتها والأخرى التي تحقق نتائج مميزة بشكل ثابت.



*قصة شعار كأس العالم للأندية 2025

يستلهم الشعار تاريخ كرة القدم وثقافتها، بحيث تم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة "C – W – C" لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرر أن يُعدّل الشعار ليُستخدم في جميع النسخ المستقبلية من البطولة.



ويتضمن شعار البطولة الفريد من نوعه مساحةً فارغةً في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة؛ وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة والتي ستتنافس في الولايات المتحدة.



وبهذه المناسبة قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "إنها لحظة استثنائية، نُطلق اليوم العلامة التجارية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA، وهو ما يُشكل بداية حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية". وتأهل حتى الآن 30 من أصل 32 فريقاً، مع تبقي تأكيد مشاركة نادٍ آخر من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بالإضافة إلى ممثل الدولة المضيفة.ويعتمد مسار التأهل، الذي يتم من خلال البطولات القارية للأندية، على معيار الجدارة الرياضية على مدار فترة 4 أعوام، ويضمن مكافأة الأندية البطلة لقاراتها والأخرى التي تحقق نتائج مميزة بشكل ثابت.*قصة شعار كأس العالم للأندية 2025يستلهم الشعار تاريخ كرة القدم وثقافتها، بحيث تم تنميق الأحرف الأولى من اسم البطولة "C – W – C" لتأخذ شكل أيقونة دائرية، ومن المقرر أن يُعدّل الشعار ليُستخدم في جميع النسخ المستقبلية من البطولة.ويتضمن شعار البطولة الفريد من نوعه مساحةً فارغةً في المنتصف، ستظهر داخلها المكونات الأهم للبطولة؛ وهي الأندية التي نجحت في التأهل من جميع الاتحادات القارية الستة والتي ستتنافس في الولايات المتحدة.وبهذه المناسبة قال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "إنها لحظة استثنائية، نُطلق اليوم العلامة التجارية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية FIFA، وهو ما يُشكل بداية حقبة جديدة في عالم كرة قدم الأندية".