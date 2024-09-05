رسالة ضمنية للمدرب فابريغاس.. كاساس يريد تكرار تجربة أيمن حسين مع علي جاسم

ويعيش اللاعب العراقي المحترف في صفوف كومو الإيطالي حالة من الإحباط لعدم مشاركته مع الفريق الإيطالي بعد مرور ثلاث جولات على انطلاق دوري الدرجة الأولى.والمدرب الإسباني خيسوس كاساس على اطلاع تام بوضع اللاعب علي جاسم وهو يتعامل بحذر مع النجم الشاب، بالتالي حرص المدرب الإسباني ومنذ اليوم الأول لمجيء علي جاسم على معاملة اللاعب معاملة خاصة لمواجهة حالة الإحباط التي يواجهها جراء عدم مشاركته مع فريقه كومو.وكاساس سبق له أن تحدث مع اللاعب قبل مجيئه إلى العراق والالتحاق بمعسكر الفريق العراقي، بالتالي سيكمل المدرب الإسباني ما تحدث به مع اللاعب الموهوب، حيث سيمنحه الدعم الكامل وسيشركه أساسيًا في مباراة اليوم أمام عمان على الرغم من ابتعاد اللاعب عن اللعب منذ انتهاء مشاركة العراق في أولمبياد باريس، بحسب winwin.ويريد كاساس تكرار تجربة اللاعب أيمن حسين مع المنتخب العراقي، خصوصًا أن حسين كان محبطًا ويعاني من أزمة بسبب غيابه عن تسجيل الأهداف لفترة وحينها قرر كاساس إشراكه بصفة أساسية مع المنتخب العراقي، ليبدأ المهاجم بالتوهج ابتداءً من بطولة كأس الخليج (خليجي 25).واللاعب بدأ يشعر بحال أفضل منذ قدومه إلى ولقائه زملائه في الفريق العراقي وعلى وجه التحديد أيمن حسين وإبراهيم بايش ويوسف أمين، كونهم الأقرب إليه، واللاعب يظهر للجميع في التدريبات بأنه في قمة التركيز ولا يأبه للانتقادات حول حالة الإحباط التي واجهها سابقًا.كاساس ومن خلال مباراتي عمان والكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، يريد أن يثبت لمدرب كومو سيسك فابريغاس وأعضاء النادي الإيطالي بأنهم ليسوا على صواب بإجلاس نجم العراق على الدكة، كما ان كاساس يثق بقدرة اللاعب على التألق.وفضل علي جاسم (20 عامًا) الانتقال إلى صفوف كومو الإيطالي على حساب العروض الأخرى، إذ سبق أن أكد فريقه السابق الكهرباء العراقي، بأنه تلقى عرضًا من نادي ريال بيتيس الإسباني، فضلاً عن عروض أخرى، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الانتقال إلى النادي الإيطالي رغم أن الكهرباء كان يفضل عرض بيتيس.