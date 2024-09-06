بعد أسابيع من مشاركتها بباريس.. عداءة اولومبية تموت "حرقًا" على يد صديقها

وريبيكا، هي أم لطفلين بعمر 33 عاما، توفيت بفشل كلي في أعضائها بعد تعرضها لحروق في 80% من جسدها، وذلك بحسب المستشفى الذي عالجها.ونقلت صحيفة "ستار" الكينية عن الدكتور أوين ميناش، القائم بأعمال مدير مستشفى موي التعليمي في كينيا حيث تقيم العداءة، قوله: "للأسف، فقدناها بعد فشل جميع أعضائها الليلة الماضية".كما نشر الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى على موقع X: "نشعر بحزن عميق للإعلان عن وفاة لاعبتنا، ريبيكا تشيبتيجي، في وقت مبكر من صباح اليوم، والتي وقعت ضحية مأساوية للعنف المنزلي. بصفتنا اتحادًا، فإننا ندين مثل هذه الأفعال ونطالب بالعدالة. فلتستريح روحها بسلام".وكانت تشيبتيجي قد شاركت في ماراثون السيدات في أولمبياد باريس قبل أقل من شهر من الهجوم، وأنهت السباق في المركز 44.وأشار قائد شرطة مقاطعة ترانس نزويا، جيريميا أولي كوسيوم، إلى أن شريك تشيبتيجي، ديكسون نديما، اشترى غالوناً من البنزين وصبّه عليها وأشعل النار فيها خلال خلاف يوم الأحد، فيما أصيب هو الاخر بحروق، ويتلقى العلاج في نفس المستشفى، وأوضح مناخ أن نديما لا يزال في وحدة العناية المركزة بحروق تغطي 30% من جسده، لكنه في حالة مستقرة ويشهد تحسناً.