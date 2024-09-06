تطورات إصابة اللاعب أيمن حسين ونقله الى الكويت (صورة)

مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، أعلن عن تعرض مهاجم المنتخب أيمن حسين لإصابة ونقله إلى المستشفى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة مع عمان والتي انتهت بفوز العراق بهدف من توقيع أيمن، في أولى مباريات التصفيات الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.وبحسب أعضاء في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فان الانباء التي أفادت بنقل لاعب المنتخب الوطني أيمن حسين إلى أحد المستشفيات الكويتية صحيحة، لكن لا شيء يدعو الى القلق، مشيرين الى ان اللاعب بحالة صحية جيدة لكن هناك الام في صدره.عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم ذكر لوسائل اعلام محلية، أن الأطباء في الكويت وبعد إجراء الفحوصات الدقيقة اليوم تبين أن أحد الأضلاع مكسور وتسبب بنزيف داخلي وتم منحه قنينتين ونصف القنينة من الدم دون فائدة، مشيراً إلى أن الأطباء أكدوا أن الإصابة ستؤثر على مشواره الكروي وسيغيب عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة، على حد قوله.كما تناقلت وسائل الاعلام تصريح للسفير العراقي في الكويت قال فيه، "أطمئن الجميع على صحة أيمن حسين حيث زال الخطر عنه وهو الآن يرقد تحت المراقبة".وظهرت صورة – تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في العراق – لأشعة اللاعب أيمن حسين وتظهر وجود النزيف الموجود في صدره وذلك بعد تعرض إلى كدمة في أحد أضلاعه في بداية المباراة مع عمان يوم أمس الخميس.