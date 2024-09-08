رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين

"عقيل مفتن" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئاسة لجنة العلاقات الدولية
07:12 | 2024-09-08
ماذا قال علي الحمادي ودانيلو السعد وزيدان إقبال عن مباراة الكويت؟
05:37 | 2024-09-08
رواية جديدة حول إقصاء العراق من بطولة غرب آسيا للناشئين
04:07 | 2024-09-08
بعد نفاد تذاكر المباراة.. الاتحاد الكويتي يعلن عن تدابير خاصة لمواجهة العراق
03:40 | 2024-09-08
لماذا تغيير موعد المؤتمر الصحفي لمباراة العراق والكويت؟
03:00 | 2024-09-08
عقوبات تطال منتخب العراق للناشئين.. يخسر في مباراتين
17:00 | 2024-09-07