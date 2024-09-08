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رد "صارم" من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين

رياضة

2024-09-08 | 04:46
رد &quot;صارم&quot; من الاتحاد العراقي على قرار اتحاد غرب آسيا بخسارة الناشئين
9,797 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

ابدى الإتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، استغرابه من القرارِ غير المقبولِ وغير المُنصفِ الذي اتخذه اتحاد غرب آسيا للعبةِ باعتبارِ منتخبِ الناشئين العراقي خاسراً مباراتيه أمام منتخبي لبنان والأردن بنتيجتي (3 - 0)، بالرغم من بلوغه الدور نصف النهائي بطلاً لمجموعته الأولى برصيدِ أربع نقاط.

وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه يستنكرُ هذا القرار المجحف بحق منتخبِ الناشئين، مؤكدا على احتفاظه بحقه القانوني في الدفاعِ أمام الاتحادين الآسيوي والدولي، فضلاً عن امتلاكه الإثباتاتَ التي تدحض القرار الظالم لاتحاد غرب آسيا، وسيقوم بنشر الأوراقِ الرسميّة التي تؤكد سلامةَ موقفه.

وأضاف الإتحادُ أن وفدَ منتخب الناشئين العراقي طالب في الاجتماعِ الفني لبطولة كأس غرب آسيا الجارية حالياً بفحصِ جميع أعمارِ اللاعبين في المنتخباتِ الثلاثة (الأردن، لبنان، العراق)، والتأكد من سلامةِ أوراقهم الثبوتيّة كافة، فلم يجد إلا قراراً تعسفياً مبيتاً لم يمهل الاتحادَ حقَّ الرد المكفول على وفقِ اللوائح خلال مدةِ (٢٤) ساعةً، وأصدر القرارَ قبل انتهاءِ تلك المدة.

ووفقاً لما قرره إتحادُ غرب آسيا لكُرةِ القدم، فإن الإتحادَ العراقي لكرة القدم قرر تعليقَ أنشطته ومشاركاته كافة في جميع بطولاتِ إتحاد غرب آسيا نتيجةً لسياسةِ هذا الاتحاد التي ابتعدت كل البعد عن المهنية ومبادئ العملِ الرياضي التي كنا نمني النفس أن ينتهجها إتحاد غرب آسيا، بحسب ما جاء في البيان.

وكان المنتخب العراقي قد تأهل لنصف نهائي بطولة الناشئين في البطولة المقامة في المملكة الأردنية بعدما تغلب على صاحب الأرض بنتيجة 2-1. وقبلها تعادل المنتخب العراقي أمام نظيره اللبناني بنتيجة 2-2 في مستهل مشواره بالبطولة، ليأتي القرار الانضباطي الذي أخرجه من البطولة.

ومن المقرر أن يعود وفد المنتخب العراقي إلى أرضه بعد تأكيد مباريات دور نصف النهائي من البطولة، حيث ستقام المباراة الأولى بين فلسطين والسعودية والثانية بين سوريا والأردن.
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الاتحاد العراقي

قرار اتحاد غرب آسيا

خسارة الناشئين

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