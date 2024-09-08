"عقيل مفتن" يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ورئاسة لجنة العلاقات الدولية

وقال الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبد الحميد في بيان، إن "الجمعية العامة انتخبت اليوم أيضاً الهندي رامبير سنگ رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي للدورة الحالية 2024 – 2028".وأضاف عبد الحميد، أن "انتخاب مفتن لمنصبين أولمبيين آسيويين رفيعين جاء لإدامته زخم العلاقات الأولمبية العراقية الخارجية مع المحيطين العربي والإقليمي، وتمدد ذلك للفضاء الآسيوي وحرصه على التعامل الموضوعي مع رؤى وتوجّهات المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الأولمبية الدولية بالاضافة للنهضة الاستثنائية التي حققها بوقت قياسي خلال عمله رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية العراقية".من جانبه، قال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن، إن "فوزه يعد تشريفاً للمشهد الأولمبي الوطني العراقي ولجميع زملائه في المكتب التنفيذي للأولمبية العراقية وجمعيتها العامة، وأمانة مضافة لمسؤولياته الأولمبية تجاه العراق ومجمل الرياضة في كبرى قارات العالم".