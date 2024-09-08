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من هي العراقية نجلة عماد التي حققت إنجازاً غير مسبوق في بارالمبياد باريس؟

رياضة

2024-09-08 | 10:09
من هي العراقية نجلة عماد التي حققت إنجازاً غير مسبوق في بارالمبياد باريس؟
2,222 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
حصدت اللاعبة العراقية نجلة عماد، أول ميدالية ذهبية لبلادها في تاريخ المنافسات البارالمبية، بعد فوزها في نهائي منافسات تنس الطاولة ضمن دورة الألعاب البارالمبية في باريس.

واقتنصت اللاعبة العراقية (16 سنة) الميدالية الذهبية، بعد تغلبها على منافستها الأوكرانية بثلاثة أشواط لواحد.
 
وأوضحت اللجنة البارالمبية العراقية، في بيان، أن عماد "أول رياضية عراقية تحقق وساما في تاريخ المشاركات الأولمبية والبارالمبية، وأول من يحصد ميدالية ذهبية للبعثة العراقية خلال دورة الالعاب البارالمبية في باريس".
 
من هي نجلة عماد؟
 
نجلة عماد هي فتاة عراقية من محافظة ديالى فعندما كانت تبلغ من العمر سنتين عندما دمرت قنبلة سيارة والدها في عام 2008، والذي كان جنديًا سابقًا في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، شمال شرق بغداد.
 
خلال الحادث فقدت نجلة الجزء الأكبر من ساقها اليمنى، وركبتها اليسرى وساعدها الأيمن وتوقفت حياتها تمامًا، ولكن بفضل صمودها ورغم معارضة عائلتها بدأت في لعب تنس الطاولة في سن العاشرة وشاركت في أولمبياد طوكيو 2020.
 
وبدأت نجلة رحلتها الرياضية عندما كانت تبلغ من العمر 10 سنوات، حين زار مدرب منزلها؛ إذ كان يسعى لتكوين فريق محلي بارالمبي، ولكن عائلتها اعترضت ومن ثم لم تحصل منهم على أي دعم في البداية؛ لأنهم قالوا إنها لن تحقق شيئًا.
 
بعد ستة أشهر من التدريب، لعبت نجلة أول مباراة لها في بطولة محلية في بغداد، وتمكنت من تحقيق فوز كبير ليكون نقطة الانطلاقة للمنافسة لاحقا في أكثر من 30 بطولة دولية على مدار السنوات فازت خلالها بالميداليات والجوائز.
 
وفي عام 2021، شاركت نجلة في الألعاب البارلمبية في طوكيو، وفي عام 2023 فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية 2022 في الصين، وذلك رغم الراتب المتواضع الذي وفره لها الاتحاد العراقي للرياضات البارالمبية ونفقات السفر التي تتاح فقط كلما سمحت الميزانية.
 
وتتدرب نجلة مرتين في الأسبوع في بعقوبة ويومين آخرين في بغداد، وفي بعض الأحيان تتاح لها الفرصة للسفر إلى الخارج للتدريب قبل البطولات الدولية، وفي مرافق رياضية أفضل.
 
وحيث تتدرب نجلة توجد 4 طاولات تنس مستعملة تم تجميعها من ساحة للخردة، وتم إصلاحها؛ إذ تلفّ قطعة قماش سوداء حول ذراعها اليمنى عند الكوع لتخفيف الضغط على عكازها، بينما تقوم بتركيب طرفها الصناعي بعناية. وتمسك يدها اليسرى بالمضرب وتبدأ التدريب.
 
وشاركت نجلة سابقا في بطولة آسيا التي أُقيمت في البحرين عام 2022، وحصلت على المركز الأول لفئة الشباب والثاني للمتقدمين (ممن هم أكبر سنا)، كما نالت بعدها المركز الأول في بطولتين دوليتين أقيمتا في مصر والأردن.

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