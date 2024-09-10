ماذا قال كاساس للاعبي المنتخب العراقي قبل ساعات من مواجهة الكويت؟

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ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 3 نقاط بعد فوزه على عمان بهدف نظيف في الجولة الأولى من التصفيات، لكن صدارته باتت مهددة في حال تعثر اليوم أمام الكويت بالجولة الثانية.ومدرب المنتخب العراقي، خيسوس كاساس، أجرى محاضرة فنية للاعبين قبل مباراة اليوم أمام الكويت، سلط خلالها الضوء على سلبيات وإيجابيات أداء لاعبي أسود الرافدين في مواجهة عمان يوم الخميس الماضي ووجه اللاعبين بضرورة تلافي الأخطاء التي حدثت في المباراة كما ركز على مجموعة مشاهد ونقاط إيجابية ودعا إلى تعزيزها وزيادتها في مواجهة الكويت مساء اليوم.كما تطرق كاساس في المحاضرة إلى أداء المنتخب الكويتي، حيث أكد المدرب الإسباني أن المنافس لا يستهان به إطلاقاً، خصوصاً أنه أجبر المنتخب الأردني على التعادل في ملعبه وبين جمهوره، لذلك يجب الحذر منه وتجنب الشرود الذهني كما تحدث مع اللاعبين أيضاً على أهمية تجاهل صوت الجماهير الكويتية والتركيز فقط في ملعب المباراة.ونوه المدرب الإسباني إلى أن الضغط من قبل الجمهور الكويتي قد يفقد منتخب العراق التركيز وهذا الأمر لربما يؤدي إلى الارتباك والتسبب بأخطاء يكون المنتخب في غنى عنها خصوصاً أن الهدف من مباراة اليوم هو الفوز لتعزيز الصدارة، داعياً اللاعبين إلى التفكير في الفوز وإسعاد الجماهير بفوز ثانٍ يمهد الطريق للمضي قدماً وبثبات نحو حسم بطاقة التأهل للمونديال، بحسبوكان المنتخب العراقي قد وصل الكويت يوم أمس الإثنين وأجرى وحدة تدريبية أخيرة في استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة جميع لاعبيه باستثناء اللاعب أيمن حسين الذي تعرض لإصابة في صدره خلال مباراة العراق وعمان يوم الخميس الماضي وسيغيب على إثرها لمدة تقريبية تستمر لأكثر من شهر.وبدد المحترف في صفوف كومو الإيطالي علي جاسم، كل الشكوك والتوقعات بغيابه عن مباراة اليوم، نتيجة غيابه عن تدريبات العراق يوم السبت الماضي، لكن اللاعب انتظم في التدريبات يومي أمس وأمس الأول.