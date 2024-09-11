بعد مبابي.. ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة من باريس

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن ريال يراقب الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان، بهدف تعزيز خط وسطه.بينما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن لم يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوف باريس هذا الصيف، على الرغم من اهتمام أندية أخرى به، وأن اللاعب الإسباني مستعد للقتال من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية في الفريق الإسباني، على الرغم من المنافسة الشديدة في خط .ويؤكد على وجه الخصوص أن باريس هو المكان الذي يشعر فيه بالارتياح.وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اعتزال النجم الألماني بنهاية الموسم الماضي، وسط ريال في حاجة إلى تعزيز، خاصة مع إصابة النجم الإنجليزي والثنائي الفرنسي إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، كما افتقد الفريق اللمسة الإبداعية في خط .وأضافت الصحيفة أن ريال وجد صعوبة في استبدال لاعب الأنيق كروس متعدد الاستخدامات، الذي يحتاجه للسيطرة على وتوزيع اللعب والحفاظ على الاستحواذ.