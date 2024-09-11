بعد مبابي.. ريال مدريد يخطط لصفقة جديدة من باريس

وبحسب صحيفة "سبورت" فإن ريال مدريد
يراقب الدولي الإسباني فابيان رويز، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان، بهدف تعزيز خط وسطه.
بينما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن فابيان رويز
لم يفكر مطلقا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان
هذا الصيف، على الرغم من اهتمام أندية أخرى به، وأن اللاعب الإسباني مستعد للقتال من أجل مكانه في التشكيلة الأساسية في الفريق الإسباني، على الرغم من المنافسة الشديدة في خط الوسط
.
ويؤكد فابيان رويز
على وجه الخصوص أن باريس سان جيرمان
هو المكان الذي يشعر فيه بالارتياح.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع اعتزال النجم الألماني توني كروس
بنهاية الموسم الماضي، أصبح
وسط ريال مدريد
في حاجة إلى تعزيز، خاصة مع إصابة النجم الإنجليزي جود بيلينغهام
والثنائي الفرنسي إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني، كما افتقد الفريق اللمسة الإبداعية في خط الوسط
.
وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد
وجد صعوبة في استبدال لاعب الوسط
الأنيق كروس متعدد الاستخدامات، الذي يحتاجه للسيطرة على الكرة
وتوزيع اللعب والحفاظ على الاستحواذ.