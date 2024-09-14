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فليك يتحدث عن مواجهة الغد: جيرونا فريق معقد

رياضة

2024-09-14 | 16:03
فليك يتحدث عن مواجهة الغد: جيرونا فريق معقد
المصدر:
وكالات
552 مشاهدة

أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة صعوبة مواجهة جيرونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الانتصارات الأربعة الأولى في الليجا ستمنح فريقه الثقة.

ويحل برشلونة ضيفا على جيرونا في ملعب مونتليفي غدا الأحد ضمن لقاءات الجولة الخامسة لليجا.
 
وقال فليك في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "جيرونا فريق معقد ينافس اليوم في دوري أبطال أوروبا لكننا نملك الثقة بعد الانتصارات الأربعة المتتالية في هذا الموسم".

وأضاف: "الأمر يتعلق بطريقة بداية اللقاء وهذه مباراة بمستوى دوري الأبطال. شاهدت مباريات لجيرونا يقدمون مستويات كبيرة لكننا في وضع جيد وأتمنى أن نواصل بهذه الطريقة".

وتابع: "جيرونا جيد في امتلاك الكرة علينا الضغط عليه والدفاع ككتلة واحدة. يجب ألا نكون بعيدين عن حامل الكرة. حضرنا دفاعيا للمباراة أيضا وأتمنى أن نظهر ذلك على أرض الملعب".

وأكمل: "إذا استحوذنا على الكرة فأعتقد أنه لدينا فرصة كبرى للفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث".

وواصل: "نحن لا ننظر وراءنا ونركز على ما نقدمه هذا الموسم. كما قلت نحن نقدم أداء جيدا لكن علينا أن نظهر في قمة تركيزنا دفاعيا وإلا فلن نكون قادرين على الفوز باللقاء".

وأكد: "هذه مباراة مهمة لنا، أتطلع للفوز بها، هي اختبار جيد قبل بدء منافسات دوري الأبطال".

وأردف: "الفوز على بلد الوليد بسباعية يمنح الثقة للاعبين، الذين نرغب دائما في الضغط عليهم، والإبقاء على رغبتهم في التسجيل".

وأتم: "هذه النتيجة الكبيرة لا تحدث في كل مباراة، لكنها فكرتنا في المباريات. هذا ما حدث في اللقاء الماضي ولعبنا جيدا".

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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