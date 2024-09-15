أوروبا قد تحرم إنجلترا من البطولات بسبب التدخل الحكومي

وذكر اليويفا أن "إنجلترا تواجه خطر "الحرمان" من بطولة أوروبا أو حتى المشاركة فيها، إذا مضى البريطاني كير ستارمر قدما في خططه لإنشاء "هيئة رقابية لكرة القدم".وفي رسالة إلى وزيرة الثقافة ليزا ناندي، قال لكرة القدم إنه "يجب ألا يكون هناك أي تدخل حكومي في إدارة كرة القدم".ومع استضافة بريطانيا وأيرلندا لبطولة "يورو 2028" المقبلة، أرسل اليويفا رسالة إلى وزيرة الثقافة تحذر من "أي تدخل حكومي في إدارة كرة القدم".ويأتي ذلك في أعقاب خطط لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم.وفي الرسالة، اطلعت عليها عدة وسائل إعلام بريطانية، حذر الأمين العام لليويفا ثيودور ثيودوريديس، من الخطط الواردة في خطاب الملك من شأنها أن تمنح الهيئة التنظيمية سلطة الإشراف على الأندية في بطولات كرة القدم في إنجلترا.وقال إن استقلالية اللعبة "مطلب أساسي".ومن شأن الاستبعاد أن يمنع الأندية الإنجليزية من القدرة على المنافسة في دوري أبطال أوروبا ومسابقات الأخرى، بالإضافة إلى عدم قدرة المنتخب على المشاركة في البطولة الأوروبية أو تنظيمها.