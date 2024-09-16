أنشيلوتي يدافع عن فينيسيوس: ما يحدث له لا يطاق

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "دوري أبطال أوروبا شيء بالنسبة لريال مدريد، سنحاول المنافسة حتى النهاية".وأضاف "بيلينجهام بخير مثل تشواميني وميليتاو، الذي لم يتدرب لأنه كان بحاجة ليوم إضافي من أجل التعافي مما يسمح له بالقيام بتدريبات فردية، وغدا سيكون جاهزًا بنسبة 100%".وتابع أنشيلوتي: "الإهانات يواجهها فينيسيوس لا أحد يستطيع أن يتحملها، ولا أنا أيضًا.. يجب وضع يديك على فمك رغم كل ما يحدث".ونوه: "ما حدث له منذ وصولي، أمر لا يمكن التسامح معه، فأنا أفهم صافرات الاستهجان، لكن الصافرات ضده ليست طبيعية، فالجماهير تفعل ذلك لأنه لاعب خطير على فرقهم ويحاولون تشتيت انتباهه".وزاد أنشيلوتي: "تأثير اعتزال كروس على الفريق موضوع منتهي، ودعونا نفكر في المستقبل.. لا يمكن استبدال توني، كما أن اللاعبين الذين نمتلكهم سيعملون بشكل جيد كما فعلوا دائما".وشدد "مهمة المهاجمين هي تسجيل الأهداف، لكن دع الجميع يساعد في الهجوم والدفاع، وإذا كان المهاجم يدافع أكثر من المدافع، فإن هذه مشكلة".ولفت أنشيلوتي: "إذا لمس حارس المرمى، أكثر من المدافع، فهذه مشكلة أيضا، ليس هذا الوضع الحالي، لكن علينا أن نتحسن قليلاً في الدفاع، مع مراعاة أن شباكنا نظيفة في 4 مباريات. نحن لسنا بهذا السوء".وسئل أنشيلوتي "هل أنت قلق من مستوى برشلونة؟"، وأجاب "إنه منافس ونحترمه، مثل أتلتيكو أو فياريال، حيث يقدمان أداء جيدًا، ولدينا نفس الاحترام للجميع".وأردف "لقد رأيتم بالفعل ما حدث، فقدنا ناتشو وكروس وخوسيلو. وفي المقابل وصل مبابي أحد أفضل اللاعبين في .. هل لدينا فريق أفضل من العام الماضي؟ أعتقد ذلك".وسئل أنشيلوتي عن الفريق المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا؟، وأجاب "هم دائما نفس الشيء. بما في ذلك ريال . على أية حال، سيكون دوري أبطال أوروبا قصة أخرى. نأمل أن نتمكن من الوصول إلى النهائي كما حدث في الموسم الماضي".