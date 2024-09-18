بعد إقالة كاسترو.. من هو مدرب النصر السعودي الجديد؟

ويبحث مشجعو الفريق عن قيمة راتب ستيفانو بيولي مع النصر ومدة عقده، ومن المنتظر وصول المدرب الإيطالي إلى الرياض في الساعات المقبلة.كاسترو قد رحل رسميا عن صفوف النصر بعد مرور 3 جولات فقط من الدوري السعودي، حقق الفريق خلالها تعادلين وقولا واحدا، جاؤوا بعد خسارة قاسية أمام الغريم الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي، وأعقبهم تعادل إيجابي نتيجة 1-1 في ضيافة الشرطة العراقي في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.*مدة عقد بيولي مع النصروأفادت أنباء صحافية رياضية سعودية، الأربعاء، بأن العقد الذي ستبرم مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، سيكون لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم ثالث من دون الكشف عن التفاصيل المالية، وقالت إنه "من المنتظر أن يصل بيولي إلى الرياض لتسلم المهمة بشكل رسمي".*قيمة راتب بيولي مع النصربحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإن المدرب الإيطالي سيتقاضى رانيا سنويا مع النصر يقدر به ملايين يورو، وهو ما يفوق راتبه السابق مع ميلان يمليوني يورو على اعتبار أن راتبه السابق 4 ملايين يورو سنويا.ستيفانو بيولي قرينا من تدريب بداية الموسم الحالي، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاباردو، لكن في نهاية المطاف استقر النادي على تعيين الفرنسي لوران بلان.*إقالة كاسترووأعلنت إدارة النصر، مساء الثلاثاء، إقالة مدربة كاسترو، بشكل رسمي، بعد النتائج المخيبة التي حققها الفريق في مطلع الموسم الحالي 2024-2025.ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "قررت النصر رسميًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع الفريق الأول السيد لويس كاسترو، متمنين له الجهود كافة التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق".