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النصر يبرئ رونالدو من اتهام خطير.. ما شأن كاسترو

رياضة

2024-09-19 | 12:49
النصر يبرئ رونالدو من اتهام خطير.. ما شأن كاسترو
2,166 مشاهدة

نفى غويدو فيينغا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، اتهام خطير يوجه إلى كريستيانو رونالدو، قائد الفريق.

رونالدو صاحب الـ39 عاما رحل عن أوروبا مطلع عام 2023 بعد مسيرة حافلة في القارة العجوز، لينضم إلى النصر السعودي بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشار مشجعون ووسائل إعلام إلى أن دور رونالدو يتجاوز مكانته كلاعب، ويمتد إلى التدخل في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية.
ويرى البعض أن النجم البرتغالي كان السبب في تعيين مواطنه لويس كاسترو مديرا فنيا للفريق، والإبقاء عليه لفترة طويلة رغم تذبذب النتائج، قبل إقالته يوم الثلاثاء الماضي، وتعيين الإيطالي ستيفانو بيولي خلفا له.

وقال غويدو فيينغا في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "كريستيانو رونالدو هو قائدنا واللاعب الأقوى في العالم، وهو جزء من الفريق ونحن سعداء للغاية لأننا قادرون على الاعتماد عليه".
وأوضح: "رونالدو لا يتحكم في النادي، لكن من الواضح أنه باعتباره رقم واحد في العالم، فإنه يعطينا نصائح بشأن المسار الذي يجب أن نتبعه والأهداف التي يتعين علينا تحقيقها".
وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "إنه لاعب معتاد على الفوز، ونطلب منه أن يعلمنا كيفية الوصول لذلك، وهذا العام نريد الفوز معه وتحقيق أكبر الأهداف الممكنة".
خاض رونالدو 69 مباراة مع النصر في مختلف المسابقات، سجل خلالها 62 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد رونالدو مع النصر حتى صيف 2025 (نهاية الموسم الحالي).
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رونالدو

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