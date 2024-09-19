النصر يبرئ رونالدو من اتهام خطير.. ما شأن كاسترو

صاحب الـ39 عاما رحل عن أوروبا مطلع عام 2023 بعد مسيرة حافلة في القارة العجوز، لينضم إلى السعودي بعد فسخ عقده مع يونايتد الإنجليزي.وأشار مشجعون ووسائل إعلام إلى أن دور يتجاوز مكانته كلاعب، ويمتد إلى التدخل في اتخاذ القرارات الإدارية والفنية.ويرى أن النجم البرتغالي كان السبب في تعيين مواطنه لويس كاسترو مديرا فنيا للفريق، والإبقاء لفترة طويلة رغم تذبذب النتائج، قبل إقالته يوم الثلاثاء الماضي، وتعيين الإيطالي ستيفانو بيولي خلفا له.وقال غويدو فيينغا في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "كريستيانو هو قائدنا واللاعب الأقوى في العالم، وهو جزء من الفريق ونحن سعداء للغاية لأننا قادرون على الاعتماد عليه".وأوضح: "رونالدو لا يتحكم في النادي، لكن من الواضح أنه باعتباره رقم واحد في العالم، فإنه يعطينا نصائح بشأن المسار الذي يجب أن نتبعه والأهداف يتعين علينا تحقيقها".وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "إنه لاعب معتاد على الفوز، ونطلب منه أن يعلمنا كيفية الوصول لذلك، وهذا العام نريد الفوز معه وتحقيق أكبر الأهداف الممكنة".خاض 69 مباراة مع في مختلف المسابقات، سجل خلالها 62 هدفا وقدم 17 تمريرة حاسمة.ويمتد عقد مع حتى صيف 2025 (نهاية الموسم الحالي).