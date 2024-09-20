مشاركة العراق في بطولة العالم بكرة السرعة "مهددة".. هذا السبب

وقال الاتحاد العراقي لكرة السرعة فراس الخفاجي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الاتحاد والمنتخب بلاعبيه وملاكاته التدريبية اكملوا استعداداتهم الفنية والإدارية لخوض منافسات بطولة كأس العالم بكرة السرعة بنسختها الخامسة والثلاثين والمقرر إقامتها في جمهورية مصر العربية أواخر الأول المقبل".وأضاف، أن "العقدة التي قد تحول دون المشاركة في البطولة هي غياب التخصيصات المالية للاتحاد وعدم حصوله على أية عقود رعاية من المؤسسات الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص حتى الآن، الأمر الذي تسبب بالغاء المعسكر الإعدادي الخارجي والاكتفاء معسكر داخلي في محافظة دهوك".ولفت إلى أنه "بحال توفر التخصيصات المالية فإن المنتخب بكرة السرعة مرشح وبحسب تقييمات للعبة للحصول على المركزين الثالث أو الرابع فرقيا بالبطولة بالإضافة إلى إمكانية حصول اللاعبين العراقيين على مراكز أولى ومتقدمة بالفعاليات الفردية ومنها "السولو"، رغم حداثة اللعبة في وغياب الأموال اللازمة لرفع مستواها مثلما تحصل الاتحادات الأخرى على مستوى المنطقة والعالم عموما".وبين الخفاجي، ان "الاتحاد يعول على التحركات التي تقوم بها وزارة والرياضة عبر مخاطبات رسمية لوزارة المالية، ودعوتها للإسراع بإطلاق تخصيصات الاتحادات الرياضية وبضمنها اتحاد كرة السرعة، وأن هنالك بوادر أمل ما تزال قائمة للحصول على الأموال اللازمة لضمان المشاركة في البطولة العالمية".