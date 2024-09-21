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دوري نجوم العراق.. قائمة أغلى 11 لاعباً محلياً في الموسم الجديد

رياضة

2024-09-21 | 07:05
دوري نجوم العراق.. قائمة أغلى 11 لاعباً محلياً في الموسم الجديد
1,616 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انطلق دوري نجوم العراق بموسمه الجديد 2024-25، بطموحات كبيرة من أجل رفع مستوى البطولة وتطويرها مقارنة بالموسم السابق.

وفي مباراتي الافتتاح يوم أمس الجمعة، تغلب فريق أربيل على ديالى بهدفين لهدف، وبعدها تغلب الزوراء على مضيفه دهوك بهدف نظيف.

وسبقت مباراة دهوك والزوراء أجواء احتفالية مبهجة، بحضور رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، ورئيس رابطة لاليغا الإسبانية خافيير تيباس، إذ يستمر العمل بين الجانبين في سبيل تطوير مفاصل الكرة العراقية، من حيث الجانب الفني والبنى التحتية.

*أغلى 11 لاعبًا محليًّا في دوري نجوم العراق
ومع انطلاق منافسات الدوري العراقي، نستعرض لكم أغلى 11 لاعبًا محليًّا في المسابقة في سياق التقرير التالي:

*أمجد عطوان
للموسم الثاني على التوالي، سيلعب اللاعب أمجد عطوان (27 عامًا) بقميص نادي زاخو بقيادة المدرب طلال البلوشي، إذ قرر الاستقرار مع الفريق بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الموسم الماضي.

ويعد لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان، اللاعب الأغلى في دوري نجوم العراق، حيث يتقاضى أكثر من 553 ألف دولار في الموسم الواحد، إذ واجه زاخو صعوبة في المحافظة عليه بسبب رغبة الأندية الجماهيرية في التعاقد معه في العراق.

*بشار رسن
اللاعب الدولي العراقي بشار رسن (27 عامًا)، قرر العودة من جديد إلى صفوف القوة الجوية بعدما غادر الفريق نحو الاحتراف، منذ موسم 2017-2018.

وبموجب عقده الجديد مع "الصقور"، يتقاضى بشار رسن نحو 421 ألف دولار في الموسم الواحد، ليكون ثاني أغلى لاعب في دوري نجوم العراق، لذلك فهو يتطلع لموسم مختلف بقيادة المدرب القطري وسام رزق.

*شيركو كريم
موسم جديد يخوضه لاعب المنتخب العراقي شيركو كريم (28 عامًا) مع نادي أربيل، الذي يوجد فيه منذ موسم 2020-2021، رغم ابتعاده لفترة قصيرة جدًا بتجربته الاحترافية في الكويت الكويتي، مطلع موسم 2022-2023.

شيركو كريم قرر تجديد الولاء للقلعة الصفراء وعدم النظر لبقية العروض المقدمة إليه من الأندية، وسيتقاضى نحو 345 ألف دولار، ليكون ثالث أغلى لاعب محلي في دوري نجوم العراق هذا الموسم.

*مهند وحسين علي
ثنائي الشرطة مهند علي "ميمي" وحسين علي، يعدان من أهم اللاعبين في فريق الشرطة، ويوجدان مع الفريق للموسم الثاني على التوالي بعد العودة من الاحتراف.

ميمي البالغ من العمر (24 عامًا) وحسين علي (28 عامًا) يتقاضيان 345 ألف دولار في الموسم الواحد، وهما يتطلعان إلى موسم استثنائي مع فريق الشرطة للمنافسة على لقب دوري نجوم العراق والكأس، وكذلك دوري أبطال آسيا للنخبة.

*أسامة رشيد
لاعب المنتخب العراقي أسامة رشيد (32 عامًا)، والذي يخوض تجربة دوري نجوم العراق لأول مرة، قرر تمثيل فريق أربيل في الموسم الجديد 2024-2025.

رشيد وبموجب عقده مع فريق أربيل، سيتقاضى في الموسم الواحد أكثر من 321 ألف دولار، اللاعب سيكون بالتشكيل الأساسي للفريق، وبذلك سيضمن الاستمرارية باللعب والمشاركة مع المنتخب العراقي.
*محمد علي عبود
المنتقل مؤخرًا إلى صفوف زاخو، اللاعب العراقي محمد علي عبود (23 عامًا)، هو ضمن أغلى اللاعبين المحليين في دوري نجوم العراق بعد مغادرته فريق الزوراء.

عبود الذي سبق وأن مثل أسود الرافدين، سيتقاضى هذا الموسم أكثر من 287 ألف دولار، وهو مستعد لتجربة فريدة تحت قيادة مدربه طلال البلوشي.

*صفاء هادي
عاد اللاعب صفاء هادي (25 عامًا) مجددًا إلى الصقور، بعد تجربة احترافية مميزة خاضها مع فريق تراكتور سازي الإيراني لمدة موسمين.

هادي سيتقاضى في الموسم الواحد نحو 268 ألف دولار، ليكون من ضمن أغلى اللاعبين في دوري نجوم العراق هذا الموسم، وسيحاول بذل قصارى جهده ليكون مع المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة من التصفيات.

*ناطق والعاني وحصني
يتقاضى كل من سعد ناطق (35 عامًا) ولؤي العاني (25 عامًا) وعلي حصني (30 عامًا) نحو 268 ألف دولار لكل منهم، ليكونوا ضمن أغلى 11 لاعبًا محليًّا في دوري نجوم العراق هذا الموسم.

ناطق والعاني انتقلا حديثًا إلى صفوف فريق الطلبة، إذ جاء الأول من القوة الجوية والثاني من الزوراء، وهما يبحثان عن موسم كبير لضمان وجودهما مع المنتخب العراقي، فيما انتقل علي حصني من الشرطة إلى فريق الكرمة الصاعد حديثًا لمسابقة دوري نجوم العراق، وسط تطلعات وآمال بأن يكونوا الحصان الأسود في المنافسة.

المصدر: winwin
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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دوري نجوم العراق

قائمة أغلى 11 لاعباً محلياً

الموسم الجديد

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