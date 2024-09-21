دوري نجوم العراق.. قائمة أغلى 11 لاعباً محلياً في الموسم الجديد

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انطلق دوري نجوم بموسمه الجديد 2024-25، بطموحات كبيرة من أجل رفع مستوى البطولة وتطويرها مقارنة بالموسم السابق.





وسبقت مباراة والزوراء أجواء احتفالية مبهجة، بحضور العراقي عدنان درجال، ورئيس رابطة لاليغا الإسبانية خافيير تيباس، إذ يستمر العمل بين الجانبين في سبيل تطوير مفاصل الكرة العراقية، من حيث الجانب الفني والبنى التحتية.



*أغلى 11 لاعبًا محليًّا في دوري نجوم

ومع انطلاق منافسات الدوري العراقي، نستعرض لكم أغلى 11 لاعبًا محليًّا في المسابقة في سياق التقرير التالي:



*أمجد عطوان

للموسم الثاني على التوالي، سيلعب اللاعب أمجد عطوان (27 عامًا) بقميص زاخو بقيادة المدرب طلال البلوشي، إذ قرر الاستقرار مع الفريق بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الموسم الماضي.



ويعد لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان، اللاعب الأغلى في دوري نجوم العراق، حيث يتقاضى أكثر من 553 ألف دولار في الموسم الواحد، إذ واجه زاخو صعوبة في المحافظة بسبب رغبة الأندية الجماهيرية في التعاقد معه في .



*بشار رسن

اللاعب الدولي العراقي بشار رسن (27 عامًا)، قرر العودة من جديد إلى صفوف القوة الجوية بعدما غادر الفريق نحو الاحتراف، منذ موسم 2017-2018.



وبموجب عقده الجديد مع "الصقور"، يتقاضى بشار رسن نحو 421 ألف دولار في الموسم الواحد، ليكون ثاني أغلى لاعب في دوري نجوم العراق، لذلك فهو يتطلع لموسم مختلف بقيادة المدرب القطري وسام رزق.



*شيركو كريم

موسم جديد يخوضه لاعب المنتخب العراقي شيركو كريم (28 عامًا) مع أربيل، الذي يوجد فيه منذ موسم 2020-2021، رغم ابتعاده لفترة قصيرة جدًا بتجربته الاحترافية في الكويت الكويتي، مطلع موسم 2022-2023.



شيركو كريم قرر تجديد الولاء للقلعة الصفراء وعدم النظر لبقية العروض المقدمة إليه من الأندية، وسيتقاضى نحو 345 ألف دولار، ليكون ثالث أغلى لاعب محلي في دوري نجوم هذا الموسم.



*مهند وحسين علي

ثنائي الشرطة مهند علي "ميمي" وحسين علي، يعدان من أهم اللاعبين في فريق الشرطة، ويوجدان مع الفريق للموسم الثاني على التوالي بعد العودة من الاحتراف.



ميمي البالغ من العمر (24 عامًا) وحسين علي (28 عامًا) يتقاضيان 345 ألف دولار في الموسم الواحد، وهما يتطلعان إلى موسم استثنائي مع فريق الشرطة للمنافسة على لقب دوري نجوم والكأس، وكذلك دوري أبطال آسيا للنخبة.



*أسامة

لاعب المنتخب العراقي أسامة (32 عامًا)، والذي يخوض تجربة دوري نجوم لأول مرة، قرر تمثيل فريق في الموسم الجديد 2024-2025.



وبموجب عقده مع فريق أربيل، سيتقاضى في الموسم الواحد أكثر من 321 ألف دولار، اللاعب سيكون بالتشكيل الأساسي للفريق، وبذلك سيضمن الاستمرارية باللعب والمشاركة مع المنتخب العراقي. وفي مباراتي الافتتاح يوم أمس الجمعة، تغلب فريق على بهدفين لهدف، وبعدها تغلب الزوراء على مضيفه بهدف نظيف.وسبقت مباراة والزوراء أجواء احتفالية مبهجة، بحضور العراقي عدنان درجال، ورئيس رابطة لاليغا الإسبانية خافيير تيباس، إذ يستمر العمل بين الجانبين في سبيل تطوير مفاصل الكرة العراقية، من حيث الجانب الفني والبنى التحتية.ومع انطلاق منافسات الدوري العراقي، نستعرض لكم أغلى 11 لاعبًا محليًّا في المسابقة في سياق التقرير التالي:للموسم الثاني على التوالي، سيلعب اللاعب أمجد عطوان (27 عامًا) بقميص زاخو بقيادة المدرب طلال البلوشي، إذ قرر الاستقرار مع الفريق بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الموسم الماضي.ويعد لاعب المنتخب العراقي أمجد عطوان، اللاعب الأغلى في دوري نجوم العراق، حيث يتقاضى أكثر من 553 ألف دولار في الموسم الواحد، إذ واجه زاخو صعوبة في المحافظة بسبب رغبة الأندية الجماهيرية في التعاقد معه في .اللاعب الدولي العراقي بشار رسن (27 عامًا)، قرر العودة من جديد إلى صفوف القوة الجوية بعدما غادر الفريق نحو الاحتراف، منذ موسم 2017-2018.وبموجب عقده الجديد مع "الصقور"، يتقاضى بشار رسن نحو 421 ألف دولار في الموسم الواحد، ليكون ثاني أغلى لاعب في دوري نجوم العراق، لذلك فهو يتطلع لموسم مختلف بقيادة المدرب القطري وسام رزق.موسم جديد يخوضه لاعب المنتخب العراقي شيركو كريم (28 عامًا) مع أربيل، الذي يوجد فيه منذ موسم 2020-2021، رغم ابتعاده لفترة قصيرة جدًا بتجربته الاحترافية في الكويت الكويتي، مطلع موسم 2022-2023.شيركو كريم قرر تجديد الولاء للقلعة الصفراء وعدم النظر لبقية العروض المقدمة إليه من الأندية، وسيتقاضى نحو 345 ألف دولار، ليكون ثالث أغلى لاعب محلي في دوري نجوم هذا الموسم.ثنائي الشرطة مهند علي "ميمي" وحسين علي، يعدان من أهم اللاعبين في فريق الشرطة، ويوجدان مع الفريق للموسم الثاني على التوالي بعد العودة من الاحتراف.ميمي البالغ من العمر (24 عامًا) وحسين علي (28 عامًا) يتقاضيان 345 ألف دولار في الموسم الواحد، وهما يتطلعان إلى موسم استثنائي مع فريق الشرطة للمنافسة على لقب دوري نجوم والكأس، وكذلك دوري أبطال آسيا للنخبة.لاعب المنتخب العراقي أسامة (32 عامًا)، والذي يخوض تجربة دوري نجوم لأول مرة، قرر تمثيل فريق في الموسم الجديد 2024-2025.وبموجب عقده مع فريق أربيل، سيتقاضى في الموسم الواحد أكثر من 321 ألف دولار، اللاعب سيكون بالتشكيل الأساسي للفريق، وبذلك سيضمن الاستمرارية باللعب والمشاركة مع المنتخب العراقي.