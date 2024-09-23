تصفيات كأس آسيا.. العراق يواجه بروناي بالأبيض غداً

حيث سيرتدي منتخبُ الشباب الزيَ الأبيض الكامل في مباراته الأولى أمام التي ستقام يوم غد الأربعاء في الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت العاصمةِ بغداد.وجرى في المؤتمرِ الفنيّ تثبيتُ التعليمات الخاصة بالتصفياتِ على مستوى اللاعبين والأجهزة الفنيّة، وكذلك التسويق والأمور الطبية والإعلامية.وحضر المؤتمر الفنيّ كل من المديرِ الإداريّ لمنتخبِ الشباب نديم وطبيب المنتخب الدكتور الجنابي ومسؤول التجهيزات عدي جبار.