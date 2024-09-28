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بسبب حركة بذيئة.. إيقاف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز

رياضة

2024-09-28 | 07:18
بسبب حركة بذيئة.. إيقاف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز
404 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إيقاف حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لمباراتين، بسبب حركة بذيئة وصفعه كاميرا التصوير، بحسب ما أعلن فيفا والاتحاد الأرجنتيني السبت.

وكتب فيفا في بيان أرسله إلى وكالة الأنباء الفرنسية، وقبله نظيره الأرجنتيني في بيان منفصل: "أوقفت لجنة الانضباط في فيفا حارس الأرجنتين مباراتين، بسبب مخالفته المادة 13 من قانون الانضباط (سلوك هجومي وانتهاك مبادئ اللعب المالي النظيف)، خلال مباراتي الأرجنتين مع تشيلي في 5 سبتمبر/ أيلول، والأرجنتين مع كولومبيا في 10 من الشهر".

ووجد فيفا أن حارس أستون فيلا الإنجليزي انتهك قواعد السلوك، عندما أمسك نسخة من كوبا أميركا بين فخذيه بعد مباراة ضد تشيلي في تصفيات كأس العالم 2026.

تصرف إيميليانو مارتينيز ليس الأول
لم تكن المرة الأولى يقوم مارتينيز بحركة مماثلة، إذ سبق له أن فعلها مع جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022، بعد تألقه في مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي استاد لوسيل في قطر. كما عاقبه فيفا لصفعه كاميرا تصوير بعد الخسارة ضد كولومبيا 1-2 ضمن تصفيات المونديال.

ورغم قبول بالقرار، أعرب الاتحاد الأرجنتيني عن استيائه من قرار فيفا: "يعبر الاتحاد الأرجنتيني عن عدم موافقته المطلقة على القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة لفيفا".

نتيجة لإيقاف إيميليانو مارتينيز الحارس الأساسي خلال المشوار الناجح للأرجنتين في مونديال قطر وكوبا أمريكا، سيغيب عن مباراتي فنزويلا وبوليفيا في 10 و15 أكتوبر/ تشرين الأول. وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الأمريكية الجنوبية الموحدة، مع 18 نقطة بعد ثماني مباريات بفارق نقطتين عن كولومبيا.

أرقام مارتينيز مع منتخب الأرجنتين
وخاض مارتينيز 47 مباراة مع المنتخب الأرجنتيني، حيث أثبت كفاءته الكبيرة كحارس مرمى من الطراز الرفيع. خلال هذه المباريات، تلقت شباكه 19 هدفًا فقط، ما يعكس قوته في التصدي للكرات الخطيرة، والقدرة على قراءة اللعب بشكل جيد.

ما يميز إيميليانو مارتينيز هو نجاحه في الحفاظ على نظافة شباكه في 34 مباراة، وهو رقم يوضح مدى تأثيره الإيجابي على دفاع المنتخب. هذا الأداء الرائع ساهم بشكل كبير في نجاح الأرجنتين في البطولات الأخيرة، ما جعله أحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم العالمية.
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بسبب حركة بذيئة

إيقاف حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز

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