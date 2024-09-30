قبيل لقاء الشرطة.. مدرب الهلال السعودي يتحدث عن ملعب المباراة

ويستقبل الهلال ضيفه الشرطة، مساء الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز"، بعدما كان قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز خارج أرضه على الريان القطري بثلاثية مقابل هدف.وألقى جيسوس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الضوء على أهمية أن يلعب الهلال بملعبه الخاص، حيث قال: "تواجد الجماهير مهم للغاية، وللأسف الشديد غداً لن نلعب على ملعبنا الخاص".وأضاف: "كل المباريات التي يكون فيها الهلال طرفا تكون مباريات مهمة، والحضور الجماهيري له أهمية كبرى".وتابع البرتغالي: "البطولة أصبحت صعبة بنظامها الجديد وتواجد الجماهير لمساندتنا أمر مهم للغاية".وأوضح أن "الهلال بدأ مشواره في البطولة بانتصار، وهو نفس الطموح الذي يخوض به مباراة الجولة الثانية".ولفت مدرب الهلال إلى أن "الفريق استقبل أهدافاً في مبارياته الـ5 الماضية، لكنه أكد أيضا أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر وتاثيره".وينتظر الهلال اكتمال جاهزية ملعب المملكة أرينا من أجل استقبال مبارياته عليه، علماً بأن الملعب كان قد استضاف كأس السوبر الأفريقي الذي جمع بين الأهلي والزمالك مؤخرا.لكن وبحسب ما ذكره الإعلامي وليد الفراج، فإن الملعب سيكون جاهزا في غضون أسبوعين، بعد الانتهاء من أعمال التوسعة التي تجرى عليه منذ عدة أشهر.