ميزة "مهمة" في قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني في ملعب البصرة الدولي، يوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما سيواجه كوريا الجنوبية في الخامس عشر من الشهر ذاته.وقال صبار، إن "مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، اختار اللاعبين الأكثر جاهزية والأفضل حاليًّا، لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية لاستمرارهم في اللعب، أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًّا، ويؤكد على عدم وجود المجاملات والعواطف في مسألة استدعاء اللاعبين للمنتخب العراقي، لأن كاساس يبحث عن اللاعب الجاهز ليكون مستعدًّا لتقديم الأداء الجيد طيلة دقائق المباراة".وبين قائلاً: "إذا نظرنا من الناحية الاجتماعية أيضًا، سنجد أن اللاعبين في قائمة العراق، علاقاتهم جيدة فيما بينهم، كونهم يعرفون بعضهم البعض وينشطون في دوريات أوروبية متقاربة جغرافيًّا، وأغلبهم يلعبون في بطولة واحدة، كما هو الحال مع اللاعبين أحمد ياسين ولوكاس شيلمون، إذ يلعبان لصفوف فريق أوربيرو السويدي، ولولا الإصابة لكان دانيلو السعد أيضًا مع حسين علي، وهما يلعبان أيضًا في هيرنيفين الأمر ذاته ينطبق على اللاعبين المحليين".وأضاف: "العراق سينجز مهمة مواجهة كوريا الجنوبية في سول في الجولة المقبلة، خصوصًا أن الفريق سيسافر لمسافات طويلة فقط في مباراة كوريا الجنوبية أما بقية المباريات، فهي تقام في مناطق متقاربة، ولن تسبب عبئًا على لاعبي العراق، لذلك أجد أن توقيت مباراة كوريا الجنوبية ممتاز جدًّا، خصوصًا وهي تأتي في وقت سيواجه فيه العراق منتخب فلسطين في البصرة أولاً، ومن ثم يتوجه لسول وليس العكس"، بحسب winwin.وتألفت قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية من 26 لاعبًا هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، سعد ناطق، حسين علي، مصطفى سعدون، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أمير العماري، إبراهيم بايش، صفاء هادي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أسامة رشيد، محمد الطائي، منتظر ماجد، يوسف الأمين، لؤي العاني، أحمد ياسين، علي جاسم، مهند علي، أيمن حسين، علي الحمادي.