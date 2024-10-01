Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجار في منطقة "تل أبيب"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ميزة "مهمة" في قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

رياضة

2024-10-01 | 03:43
ميزة &quot;مهمة&quot; في قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية
3,030 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد المدرب العراقي خالد محمد صبار، ميزة مهمة في قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية، في تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني في ملعب البصرة الدولي، يوم العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما سيواجه كوريا الجنوبية في الخامس عشر من الشهر ذاته.

وقال صبار، إن "مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، اختار اللاعبين الأكثر جاهزية والأفضل حاليًّا، لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية لاستمرارهم في اللعب، أعتقد أن هذا الأمر مهم جدًّا، ويؤكد على عدم وجود المجاملات والعواطف في مسألة استدعاء اللاعبين للمنتخب العراقي، لأن كاساس يبحث عن اللاعب الجاهز ليكون مستعدًّا لتقديم الأداء الجيد طيلة دقائق المباراة".

وبين قائلاً: "إذا نظرنا من الناحية الاجتماعية أيضًا، سنجد أن اللاعبين في قائمة العراق، علاقاتهم جيدة فيما بينهم، كونهم يعرفون بعضهم البعض وينشطون في دوريات أوروبية متقاربة جغرافيًّا، وأغلبهم يلعبون في بطولة واحدة، كما هو الحال مع اللاعبين أحمد ياسين ولوكاس شيلمون، إذ يلعبان لصفوف فريق أوربيرو السويدي، ولولا الإصابة لكان دانيلو السعد أيضًا مع حسين علي، وهما يلعبان أيضًا في هيرنيفين الأمر ذاته ينطبق على اللاعبين المحليين".

وأضاف: "العراق سينجز مهمة مواجهة كوريا الجنوبية في سول في الجولة المقبلة، خصوصًا أن الفريق سيسافر لمسافات طويلة فقط في مباراة كوريا الجنوبية أما بقية المباريات، فهي تقام في مناطق متقاربة، ولن تسبب عبئًا على لاعبي العراق، لذلك أجد أن توقيت مباراة كوريا الجنوبية ممتاز جدًّا، خصوصًا وهي تأتي في وقت سيواجه فيه العراق منتخب فلسطين في البصرة أولاً، ومن ثم يتوجه لسول وليس العكس"، بحسب winwin.

قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية
وتألفت قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية من 26 لاعبًا هم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، مناف يونس، زيد تحسين، ريبين سولاقا، سعد ناطق، حسين علي، مصطفى سعدون، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، أمير العماري، إبراهيم بايش، صفاء هادي، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أسامة رشيد، محمد الطائي، منتظر ماجد، يوسف الأمين، لؤي العاني، أحمد ياسين، علي جاسم، مهند علي، أيمن حسين، علي الحمادي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب

ميزة "مهمة"

قائمة العراق لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
تعرف على المرشحين لجوائز الأفضل في آسيا 2023
06:15 | 2024-10-01
مدرب الشرطة يوجه رسالة أخيرة قبل مواجهة الهلال اليوم
03:18 | 2024-10-01
قبيل لقاء الشرطة.. مدرب الهلال السعودي يتحدث عن ملعب المباراة
12:30 | 2024-09-30
بعد اعتزاله دوليا.. مبابي يودع غريزمان
12:08 | 2024-09-30
كاساس يعلن قائمة اسود الرافدين لمواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية
09:16 | 2024-09-30
انريكي يعاقب ديمبلي عشية مواجهة ارسنال في دوري الابطال
09:01 | 2024-09-30
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

تحذير للعراقيين.. طرق جديدة لسرقة اموالكم وتهريبها الى الخارج
Play
تحذير للعراقيين.. طرق جديدة لسرقة اموالكم وتهريبها الى الخارج
07:01 | 2024-10-01
طابور يمتد لمئات المترات.. فوضى في مرور الحسينية "فيديو"
Play
طابور يمتد لمئات المترات.. فوضى في مرور الحسينية "فيديو"
06:14 | 2024-10-01
نواب: تحديد موعد لانسحاب قوات التحالف نجاح دبلوماسي حكومي كبير
Play
نواب: تحديد موعد لانسحاب قوات التحالف نجاح دبلوماسي حكومي كبير
05:02 | 2024-10-01
اشادات بتوقيت اعلان انهاء مهام التحالف الدولي‎
Play
اشادات بتوقيت اعلان انهاء مهام التحالف الدولي‎
02:00 | 2024-10-01
غارات "إسرائيلية" عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
Play
غارات "إسرائيلية" عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
17:09 | 2024-09-30
لحظة قيام موظف مفصول بقتل مديره
Play
لحظة قيام موظف مفصول بقتل مديره
10:36 | 2024-09-30
تشييع رمزي مهيب للسيد الشهيد "حسن نصر الله" في الكاظمية
Play
تشييع رمزي مهيب للسيد الشهيد "حسن نصر الله" في الكاظمية
05:03 | 2024-09-30
وكالة السومرية.. مصدر خبري رئيسي موثوق!
Play
وكالة السومرية.. مصدر خبري رئيسي موثوق!
04:32 | 2024-09-30
صراع القوى السياسية.. دعم في العلن ومعارضة في الخفاء
Play
صراع القوى السياسية.. دعم في العلن ومعارضة في الخفاء
04:10 | 2024-09-30
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية
Play
غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية
10:19 | 2024-09-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.