90 دقيقة تفصل ميسي عن لقب "درع المشجعين"

يلعب في ضيافة كولومبوس كرو في إطار الجولة 35 من للمجموعة الشرقية، ويحتاج فريق بقيادة البرغوث إلى الانتصار من أجل حسم صدارة المجموعة، قبل جولتين من النهاية.حال حقق الانتصار على كولومبوس كرو، سيكون بذلك قد حسم صدارة المجموعة الشرقية، وبالتالي سيحصد لقب درع المشجعين، وهو لقب يُمنَح لأكثر فريق حقق نقاطًا في المجموعتين الشرقية والغربية من الدوري.بينما يتصدر المجموعة الشرقية برصيد 65 نقطة، يحل لوس أنجلوس على رأس المجموعة الغربية برصيد 58 نقطة، مع تبقيّ 3 جولات على نهاية المجموعات، ويستهدف تحقيق أكبر عدد نقاط في المجموعتين لحصد درع المشجعين.من شأن فوز على كولومبوس كرو، أن يمنحه لقب درع المشجعين تلقائيًا، ليحصد أول ألقاب الموسم مع فريقه.نظام غريب بعض الشيء، فهو ينقسم إلى مجموعة شرقية بها 15 فريقًا وأخرى غربية بها 14 فريقًا.يصعد أول 7 فرق من كل مجموعة إلى المراحل النهائية، التي تُلعب بنظام خروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية التي يتحدد فيها بطل المسابقة، مع الحفاظ على نفس المسارين، ففرق الشرق تلعب الإقصائيات ضد بعضها وفرق الغرب ضد بعضها بعضًا، إلى أن تجمع المباراة النهائية بين فريق من الشرق وآخر من الغرب.لقب درع المشجعين تُعَدّ بطولةً رمزيةً، ومع ذلك فهي تحظى باهتمام إعلامي كبير وتتنافس الفرق الـ29 في المسابقة لحصد لقبها.بعد تحديد بطل درع المشجعين، تنتقل الفرق الـ14 المتأهلة إلى المراحل النهائية من أجل لعب الأدوار الإقصائية، ما يعني أن بطل درع المشجعين لا يعني بالضرورة أن يكون بطل الموسم بأكمله.