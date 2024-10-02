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90 دقيقة تفصل ميسي عن لقب "درع المشجعين"

رياضة

2024-10-02 | 02:59
90 دقيقة تفصل ميسي عن لقب &quot;درع المشجعين&quot;
101 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

سيكون الأسطورة ليونيل ميسي على موعد مع أول ألقاب الموسم مع فريقه إنتر ميامي، حال نجح في التغلب على حامل اللقب كولومبوس كرو، في قمة مباريات الدوري الأمريكي يوم الخميس المقبل.

يلعب إنتر ميامي في ضيافة كولومبوس كرو في إطار الجولة 35 من الدوري الأمريكي للمجموعة الشرقية، ويحتاج فريق ولاية فلوريدا بقيادة البرغوث إلى الانتصار من أجل حسم صدارة المجموعة، قبل جولتين من النهاية.

90 دقيقة تفصل ميسي عن لقب درع المشجعين
حال حقق إنتر ميامي الانتصار على كولومبوس كرو، سيكون بذلك قد حسم صدارة المجموعة الشرقية، وبالتالي سيحصد لقب درع المشجعين، وهو لقب يُمنَح لأكثر فريق حقق نقاطًا في المجموعتين الشرقية والغربية من الدوري.

بينما يتصدر إنتر ميامي المجموعة الشرقية برصيد 65 نقطة، يحل لوس أنجلوس على رأس المجموعة الغربية برصيد 58 نقطة، مع تبقيّ 3 جولات على نهاية المجموعات، ويستهدف ميامي تحقيق أكبر عدد نقاط في المجموعتين لحصد درع المشجعين.

من شأن فوز إنتر ميامي على كولومبوس كرو، أن يمنحه لقب درع المشجعين تلقائيًا، ليحصد ميسي أول ألقاب الموسم مع فريقه.

نظام الدوري الأمريكي غريب بعض الشيء، فهو ينقسم إلى مجموعة شرقية بها 15 فريقًا وأخرى غربية بها 14 فريقًا.

يصعد أول 7 فرق من كل مجموعة إلى المراحل النهائية، التي تُلعب بنظام خروج المغلوب وصولًا إلى المباراة النهائية التي يتحدد فيها بطل المسابقة، مع الحفاظ على نفس المسارين، ففرق الشرق تلعب الإقصائيات ضد بعضها وفرق الغرب ضد بعضها بعضًا، إلى أن تجمع المباراة النهائية بين فريق من الشرق وآخر من الغرب.

لقب درع المشجعين تُعَدّ بطولةً رمزيةً، ومع ذلك فهي تحظى باهتمام إعلامي كبير وتتنافس الفرق الـ29 في المسابقة لحصد لقبها.

بعد تحديد بطل درع المشجعين، تنتقل الفرق الـ14 المتأهلة إلى المراحل النهائية من أجل لعب الأدوار الإقصائية، ما يعني أن بطل درع المشجعين لا يعني بالضرورة أن يكون بطل الموسم بأكمله.

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90 دقيقة تفصل ميسي

لقب "درع المشجعين"

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