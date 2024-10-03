هل ستؤثر أوضاع المنطقة "الخطيرة" على مباراة العراق وفلسطين في البصرة؟

وتشهد المنطقة ظروفًا استثنائية دفعت بعض الدول ومن بينها إلى التفكير بخطط طوارئ، ما يثير القلق بشأن إمكانية تأثير ذلك في خطط استضافة مباريات المنتخب العراقي في .والاتحاد العراقي وكما هو وضع الحكومة العراقية، بدأ يشعر كبير جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة وما يلحقها من تبعات أخرى مثل إغلاق المطارات بشكل مؤقت وغير ذلك.وبدأت إدارة لكرة القدم، تتحرك من الآن لمواجهة أي طارئ أو ظرف قد تشهده المنطقة قبل مباراة وفلسطين، المقررة إقامتها في في العاشر من الشهر الحالي، بالتالي وضعت مجموعة خطط لمواجهة الظروف الطارئة المتوقعة، كما أبلغ اللاعبين المحترفين بضرورة مخاطبة أنديتهم من أجل السماح لهم بالالتحاق مبكرًا والسفر إلى في حال كانوا متاحين، بحسب winwin.وإدارة المنتخب العراقي، ترغب بوصول اللاعبين المحترفين إلى في أسرع وقت ممكن ليس بسبب الأحداث فقط وإنما أيضًا لتحقيق الاستفادة من وجودهم المبكر والدخول بأجواء تدريبات المنتخب العراقي في ليكون الجميع متاحًا للقاء فلسطين في الجولة الثالثة من التصفيات.اللاعبون يوسف أمين ومحمد الطائي ومنتظر ماجد وإبراهيم بايش سيكونون أول المحترفين الملتحقين بوفد المنتخب العراقي، حيث سيبدؤون بالتوافد نحو خلال الأيام القليلة المقبلة وفور انتهاء مبارياتهم مع أنديتهم، ومدرب خيسوس كاساس يحرص بشكل كبير على وصول الجميع مبكرًا إلى .واستدعى كاساس 26 لاعبًا لصفوف فريقه في مباراتي التصفيات أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، إذ يطمح المدرب الإسباني إلى تعزيز الصدارة المشتركة مع كوريا الجنوبية والأردن أو الانفراد بها في الجولتين المقبلتين، خصوصًا أن الفرق الثلاثة تمتلك في جعبتها 4 نقاط.