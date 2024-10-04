دوري الامم الاوروبية.. دي بروين ولوكاكو خارج قائمة بلجيكا

وأوضح دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا
"لقد أجريت محادثة هاتفية طويلة مع دي بروين، وهو مصاب في الوقت الحالي".
وتابع "دي بروين كان متحمسا جدا لفكرة الاستمرار معنا حتى كأس العالم، لقد طلب منا ببساطة أن يبتعد خلال التجمعين المقبلين، كي يريح جسده".
وفيما يخص لوكاكو، فكشف تيديسكو أن المهاجم أعرب عن حاجته للبقاء في نابولي خلال النافذة المقبلة للراحة.
ودخل الى التشكيلة المستدعاة من تيديسكو، 4 لاعبين جدد هم مالك فوفانا (ليون)، سيريل
نجونج (نابولي)، ماتي سميتس (جينك) والحارس مارتن فانديفورت (لايبزيج).
وفي المقابل، تم استبعاد كل من توما مونييه، أرتور فيرميرين والحارس توماس كامينسكي، خلافا للتشكيلة السابقة في أيلول/سبتمبر الماضي.
وجاءت قائمة منتخب بلجيكا
كالتالي:
حراسة المرمى: كون كاستيلز، ماتس سيلز، مارتن فانديفورت
الدفاع: سيباستيان بورنوف، تيموتي كاستاني، ماكسيم دي كويبر، كوني دي فينتر، زينو ديباست، فاوت فاس، أرتور تيات، ماتي سميتس
الوسط: شارل دي كيتلار، أرني إنجلز، أوريل مانجالا، أمادو أونانا، يوري تيليمانس، مالك فوفانا
الهجوم: يوهان باكايوكو، جيريمي دوكو، دودي لوكيباكيو، لويس أوبندا، سيريل
نجونج، تروسارد