مدة غياب المهاجم العراقي علي الحمادي عن الملاعب

ويستعد المنتخب لمواجهة فلسطين في العاشر من الشهر الحالي في ملعب البصرة الدولي، فيما سيلاقي كوريا الجنوبية في الخامس عشر من ذات الشهر.وسيفتقد مدرب المنتخب خيسوس كاساس، لخدمات مهاجم إبسويتش تاون علي الحمادي في مباراتي أسود الرافدين أمام فلسطين وكوريا الجنوبية، بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، جراء المجهودات التي يبذلها اللاعب مع المنتخب وفريقه إبسويتش تاون.وتلقى اللاعب علي الحمادي قبل أسبوعين جرعة ثانية من العلاج بسبب إصابته السابقة، وإجرائه العملية في وقتها، حيث كانت الجرعة عبارة عن حقنة، ونصحه الطبيب المختص بالراحة السلبية التي تتطلب عدم التمرن واللعب، وهذا كان سبب غيابه عن فريقه خلال الأسبوعين الماضيين، وهو نفس السبب بعدم إمكانية وجوده ضمن تشكيلة المنتخب لعدم جاهزيته البدنية.وإصابة اللاعب علي الحمادي ليست جديدة، بل هي ذات الإصابة التي يعاني منها منذ أيام كأس آسيا-قطر 2023، حيث عادت الإصابة بسبب الإجهاد الذي تعرضت له المنطقة المصابة، نتيجة عدم استراحة اللاعب والجدول المزدحم من المباريات في الدوري الإنجليزي والمنتخب العراقي، وبالتأكيد ما يصاحبها من تدريبات مكثفة ومرهقة.ومدرب "أسود الرافدين" خيسوس كاساس، كان على تواصل مباشر مع الكادر التدريبي لفريق إبسويتش تاون الإنجليزي، ليكون مطلعًا على وضعية اللاعب ومتابعًا لها، في المقابل الكادر التدريبي لفريق إبسويتش تاون أبلغ كاساس بأن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 20 يومًا، بحسب winwin.يشار الى ان كاساس تلقى دعوة رسمية لزيارة إبسويتش تاون والوجود بالقرب من اللاعب علي الحمادي ومتابعة مباريات وتدريبات الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يعد الحمادي أحد العناصر المهمة في الفريق، ويحظى بتقدير عالٍ من قبل الكادر التدريبي وزملائه اللاعبين.ومن المؤمل أن يعود علي الحمادي إلى قائمة "أسود الرافدين" في مباراتي الأردن وعمان، خلال النافذة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة، والتي ستقام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.