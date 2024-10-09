"أبو طبر" جاهز.. العراق يستعد لمواجهة فلسطين يوم غد الخميس

تحضيرات يوم أمس دخلت في مرحلتها الأخيرة، حيث طبق اللاعبون العديد من الأفكار التكتيكية التي تحاكي أسلوب مدرب فلسطين مكرم دبوب، الذي يراهن على التنظيم الدفاعي والتحولات المباغتة.بدوره، أكد المنسق الإعلامي لمنتخبنا محمد عماد، "جاهزية مهاجمنا أيمن حسين للمشاركة في لقاء أسود الرافدين أمام فلسطين، أملا بحصد إحدى بطاقات التأهل إلى مونديال 2026"، مضيفا أن "اللاعب حظي بمتابعة جادة من قبل الإسباني خيسوس كاساس الذي أخضعه لوحدات تدريبية يومية منفردة بغية رفع الجاهزية البدنية والفنية، كي يصبح لائقا للاستحقاقين المقبلين برسم التصفيات المونديالية".وأشار إلى أن "المدرب هو صاحب القرار النهائي بشأن مشاركة “أبو طبر” في اللقاء المقبل لشوط واحد أو في مباراة كاملة"، لافتا إلى أن "تواجد حسين مع زملائه اللاعبين في التدريبات شكل دافعاً إيجابياً للفريق، إذ يتطلع الجميع إلى الظفر بالعلامة الكاملة أمام الفدائي الذي يضم في صفوفه لاعبين محترفين، باستثناء لاعب واحد يلعب في الدوري المحلي".وأشاد المنسق في ختام حديثه "بقدرات كاساس الذي تعامل بحكمة مع الإصابات التي ضربت مجموعة من لاعبي الوطني، من خلال توسيع قاعدة البيانات والانفتاح على اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية أو المميزين في المسابقة المحلية في أثناء الفترة السابقة، إذ تم استدعاء 90 لاعبا، وجميع البدلاء على قدر المسؤولية".