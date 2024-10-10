إعصار "ميلتون" يهدد حياة ميسي ورفاقه

ويعيش منتخب الأرجنتين حالة من القلق، وهو ما أشار إليه المدير الفني للمنتخب ليونيل سكالوني، حين قال إنه يخشى من عدم إمكانية سفر منتخب بلاده إلى فنزويلا، بسبب اقتراب اعصار ميلتون، الذي صنّف من الفئة الخامسة من الساحل الغربي لولاية فلوريدا، حيث أقام "ألبيسيليستي" معسكراً في فورت لوبردايل تحضيراً لسفره إلى مدينة ماتورين الفنزويلية.وأضاف المدرب الأرجنتيني على ما يحدث، قائلاً: "المباراة مهمّة ولكن مسألة السلامة هي الأكثر أهمية. نحن قلقون، وننتظر لنرى ما إذا بإمكاننا أن نسافر كما هو مخطط له".وحصل المنتخب الأرجنتيني متصدر المجموعة الموحدة على جرعة ثقة إضافية بانضمام قائده صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات لمواجهتي فنزويلا في عقر دارها، الخميس، قبل أن يستقبل بوليفيا في العاصمة بوينس أيريس في 15 الشهر الحالي.ووصل الإعصار إلى الفئة الخامسة مع رياح تصل سرعتها إلى 265 كيلومتراً في الساعة، ما يجعل ولاية فلوريدا بأكملها في حالة من الترقب، وسط حالة من القلق يبدو أنها ستستمر حتى انتهاء الاعصار.وتوقع المركز الوطني الأميركي للأعاصير أن يضرب الإعصار على الأرجح المناطق بالقرب من منطقة تامبا باي، حيث يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص.وتعززت ثقة "ألبيسيليتسي" في قدرة ميسي (37 عاماً) على المشاركة بعد تعافيه من إصابة في كاحله الأيمن تعرض لها في الفوز على كولومبيا 1-0 بعد التمديد في نهائي مسابقة كوبا أميركا في تموز (يوليو) الماضي.وتتفوق الأرجنتين عندما تواجه فنزويلا، حيث لم تهزم في آخر سبع مباريات، كما خسرت مرتين فقط في 28 مواجهة.وتقترب الارجنتين من الوصول إلى نهائيات مونديال 2026، حيث تتصدر المجموعة الموحدة برصيد 18 نقطة بعد 8 جولات، متقدمة بفارق نقطتين عن كولومبيا، وثلاث عن الأوروغواي.