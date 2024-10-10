تأشيرات دخول لـ45 لاعبًا.. لماذا اتخذ العراق هذا الاجراء قبل السفر لكوريا الجنوبية؟

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الفلسطيني، اليوم الخميس، على ملعب البصرة الدولي، فيما سيلاقي نظيره الكوري الجنوبي على أرض الأخير في الخامس عشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي مهدي كريم، "إدارة المنتخب العراقي عانت بشكل كبير جدًّا لضمان وصول اللاعبين المحترفين إلى البصرة، بسبب الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وإغلاق أغلب المطارات والأجواء وصعوبة وصول الطائرات إلى أرض البلد".وأضاف: "إدارة المنتخب العراقي، وكي تؤمّن وصول اللاعبين، اختارت الطرق البديلة لإيصال اللاعبين إلى العراق بأسرع وقت ممكن، حيث توجه اللاعبون المحترفون في أوروبا إلى الكويت، ومن ثم التوجه إلى البصرة برًّا عن طريق منفذ سفوان الحدودي، والحمد لله نجحنا في هذا الأمر بأفضل صورة ممكنة، ولم يغب أي لاعب لتعذر وصوله وهذا نجاح بالنسبة إلينا".وأكمل: "قائمة منتخب العراق تضم حاليًّا 25 لاعبًا، ولكن إدارة المنتخب العراقي قررت استخراج تأشيرات الدخول لـ45 لاعبًا، ففي حال تعرض أحد لاعبي العراق إلى إصابة في مباراة فلسطين، فإن المدرب خيسوس كاساس سيكون بإمكانه استدعاء اللاعبين البدلاء ضمن القائمة الموسعة، حيث سيتوجه وفد المنتخب العراقي عبر طائرة خاصة".وأتم حديثه قائلًا: "أملنا كبير بلاعبي المنتخب العراقي، وأن يقدموا مستويات كبيرة في مباراتي فلسطين وكوريا الجنوبية، وخصوصًا المباراة الأولى التي نتطلع فيها إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، رغم صعوبة الفريق المنافس، وبطبيعة الحال لا توجد مباراة سهلة في تصفيات كأس العالم في هذه المرحلة، فالمنتخب العراقي يحتاج إلى دعم الجميع"، بحسب winwin.واكتملت صفوف منتخب العراق يوم الثلاثاء الماضي بوصول اللاعبين أيمن حسين وأمير العماري، حيث أصبح لدى كاساس 25 لاعبًا لمباراة اليوم أمام فلسطين.وكان المنتخب العراقي قد فاز على عمان 1-0 وتعادل مع الكويت 0-0، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة.