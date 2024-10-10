تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وفلسطين بتصفيات كأس العالم والبث المباشر

ستقام المباراة بين المنتخبين على ملعب البصرة الدولي وسط توقعات بحضور جماهيري قد يتخطى الـ35 ألف متفرج من أصل 65 ألف. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بغداد والقدس.تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية ببث مباريات تصفيات أسيا لكأس العالم 2026، وستقوم بتخصيص قناة beIN Sports HD 2 لبث مباراة العراق ضد فلسطين. كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة الكأس 6.وتعد المباراة مهمة بالنسبة للفريقين في مشوار تصفيات المونديال، حيث يتنافس المنتخبين في المجموعة العربية الخالصة مع منتخبات الأردن والكويت وعمان ومعهم منتخب كوريا الجنوبية.ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في الترتيب برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخبين الأردني والكوري الجنوبي، بعد أن تمكن من الفوز على المنتخب العماني وتعادل مع المنتخب العراقي.وعلى الجانب الأخر، يقع المنتخب الفلسطيني في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة من تعادل مع كوريا الجنوبية، بينما خسر من الأردن في الجولة الثانية، وسيسعى منتخب الفدائيين إلى الفوز على نظيره العراقي من أجل التقدم في الترتيب.تشكيلة العراق التي من المتوقع أن يدخل بها المدرب الإسباني خيسوس كاساس المباراة أمام نظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال ستكون على النحو التالي:جلال حسن.زيد تحسين، سعد ناطق، ميرخاس دوسكي، حسين علي.أمير العماري، أمجد عطوان، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، علي جاسم.مهند علي.في تشكيل العراق لن يجازف كاساس في مركز حراسة المرمى، كونه يعتمد بشكل مطلق على الحارس والقائد جلال حسن، الذي يحظى بالثقة الكبيرة من قبل الكادر التدريبي ومن زملائه اللاعبين.وفي مركز خط الدفاع، لجأ كاساس أيضاً إلى الاستقرار في الاعتماد على زيد تحسين وميرخاس دوسكي وحسين علي وسيوجد معهم سعد ناطق الذي سيعوض المدافع "المجروم" ريبين سولاقا بعد تعرضه للطرد في مباراة الكويت السابقة.وفي خط الوسط، سيعتمد كاساس بصورة كبيرة على الثنائي أمير العماري وأمجد عطوان لربط الدفاع بالهجوم وقطع الكرات والتمريرات للفريق المنافس، فيما ستكون مهمة الثلاثي علي جاسم ويوسف أمين وإبراهيم بايش، تكثيف الهجمات على منتخب "الفدائي" وتهديد مرماه في أكثر من مناسبة.وفي الهجوم، سيحظى مهند علي "ميمي" بالأولوية لدى كاساس، كونه اللاعب الأكثر جاهزية من أيمن حسين ومن اللاعب أحمد ياسين، لكن في الوقت ذاته قد يمنح كاساس أيمن حسين بعض الدقائق للعب، خصوصاً بعد تأهيله بتدريبات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين.وسيقود مباراة العراق وفلسطين طاقم تحكيمي مؤلف من عادل النقبي حكم ساحة، والمساعدين أحمد سعيد الراشدي وسبـت عبيـد العلي، والحكم الرابع سلطان الحمادي، بينما سيكون حكم الفار يحيى علي الملا ويساعده محمد عبيد محمد.وسيكون السعودي يوسف ميرزا رستم مراقباً للحكام، والمشرف محمد سعيد المصري من سوريا، وسيكون الهندي كومار سانجاي مسؤولًا عن السلامة والأمن، وسيكون العراقيّ علي كريم مراقبًا لتقنية الـVAR.