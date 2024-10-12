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بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية.. المنتخب الأردني يتلقى صفعة جديدة

رياضة

2024-10-12 | 03:47
بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية.. المنتخب الأردني يتلقى صفعة جديدة
11,920 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

طوى منتخب الأردن لكرة القدم، صفحة الخسارة أمام كوريا الجنوبية 0-2 في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبدأ أمس الجمعة تحضيراته للجولة الرابعة حيث يستضيف عُمان الثلاثاء المقبل.

وعاشت جماهير كرة القدم الأردنية حالة من الحزن الشديد، حيث لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يظهر النشامى بهذا الأداء السلبي، حيث لم يقدم ما يشفع له للفوز أو حتى التعادل، فكان الثمن التنازل عن الصدارة.

وتقدم لصدارة المجموعة الثانية منتخبا كوريا الجنوبية والعراق ولكل منهما 7 نقاط يليهما الأردن بـ4 نقاط ثم عُمان بـ 3، والكويت بنقطتين وفلسطين نقطة واحدة.

بما يفكر مدرب منتخب الأردن؟
أدرك جمال السلامي مدرب النشامى أن أفكاره التي عمل على تطبيقها في مباراة كوريا الجنوبية سواء على صعيد الأداء أو اختيارات اللاعبين لم تكن موفقة، وهو بالتالي سيراجع هذه الحسابات قبل مواجهة عُمان.

وسيجتهد سلامي في إيجاد الحلول المناسبة لضعف قدرات المنتخب الهجومية، حيث غابت الفاعلية والإنتاجية التهديفية بدليل أنه لم يسجل في أرضه سوى هدف واحد في مباراتي الكويت 1-1 ثم كوريا الجنوبية 0-2.

وتتطلب مواجهة عُمان اللعب بأسلوب هجومي واضح خاصة أن موازين القوى تميل نسبياً لصالح المنتخب الأردني الذي بات مطالباً بتغيير صورته التي ظهر عليها في الدور الحاسم.

صدمة جديدة بغياب جديد
وتعرض المنتخب الأردني لصدمة جديدة على صعيد الإصابات، فبعد إصابة موسى التعمري ويزن النعيمات، ترشح المدافع حسام أبو الذهب للغياب في المباراة المقبلة أمام سلطنة عُمان.

ولم يصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم أي تفاصيل عن الإصابة التي تعرض لها أبو الذهب في مباراة كوريا الجنوبية، لكن تفيد المعلومات بأن مشاركة اللاعب في مواجهة عُمان تبدو مستحيلة، بحسب winwin.

ويمتلك منتخب الأردن العديد من الخيارات في الدفاع كحجازي ماهر وسعد الروسان ومحمد أبو النادي، وجميعهم قادرون على سد غياب أبو الذهب.
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بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية

المنتخب الأردني يتلقى صفعة جديدة

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