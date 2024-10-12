اخرها ساكا..7 إصابات تنهش جسد أرسنال

أرسنال سيعود بعد فترة التوقف الدولي الحالية لاستئناف مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث خارج ملعبه، يوم 19 أكتوبر/تشرين .وبعد ذلك سيستضيف المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، شاختار الأوكراني في دوري الأبطال يوم 22 أكتوبر، قبل أن يواجه نظيره ليفربول متصدر البريميرليغ، في موقعة منتظرة يوم 27 أكتوبر في الإمارات.حرمت الإصابة بوكايو ساكا من المشاركة مع منتخب إنجلترا في مباراته أمام فنلندا غدا في دوري الأوروبية، والتي تقام بهلسنكي.وكان ساكا غادر المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي يوم الخميس الماضي أمام اليونان في ويمبلي بداعي الإصابة في 51، ولم يستعد جاهزيته للمشاركة في المباراة المقبلة ضد فنلندا.وعاد اللاعب إلى أرسنال بعد استبعاده من معسكر الأسود الثلاثة من أجل تقييم إصابته.ومن المنتظر أن يخضع ساكا لفحوصات إضافية من أجل تحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.وسبق لصاحب الـ23 عاما التعرض للإصابة في أكثر من مناسبة، لكنه سرعان ما كان يتعافى سريعا ويواصل سلسلة مشاركاته المستمرة مع الغانرز.وقد يمثل غياب ساكا عن صفوف أرسنال ضربة قوية للغانرز، خاصةً أنه يلعب دورا رئيسيا في انتصارات الفريق، حيث سجل 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة حتى الآن في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.أصبح بوكايو ساكا أحدث المنضمين لقائمة إصابات أرسنال خلال الفترة الحالية، حيث بات اللاعب السابع.وجاءت إصابة ساكا في الوقت الذي يعاني فيه النرويجي مارتن أوديغارد، صانع ألعاب أرسنال، من إصابة بالتواء في الكاحل، بالإضافة إلى الألماني كاي هافيرتز مهاجم الفريق الذي يعاني من مشاكل في الركبة.فضلا عن ذلك، تعرض الظهير الأيمن الياباني تاكيهيرو تومياسو لإصابة في الركبة، والظهيران الأيسران؛ الأوكراني أوليكسندر زينتشينكو لإصابة في الساق، والاسكتلندي كيران تيرني لإصابة عضلية.وفي خط الدفاع أيضا، يفقد المدرب ميكيل أرتيتا خدمات بين وايت بسبب إصابته في الركبة.يذكر أن أرسنال يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي خلف ليفربول ومانشستر سيتي، بعدما جمع 17 نقطة من 7 مباريات.وفي دوري أبطال أووربا، حصد أرسنال 4 نقاط يحتل بهم المركز الـ13 ضمن منافسات الدوري.