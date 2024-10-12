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إعفاء محمد صلاح من مواجهة موريتانيا.. ما السبب

رياضة

2024-10-12 | 13:08
إعفاء محمد صلاح من مواجهة موريتانيا.. ما السبب
609 مشاهدة

أعفى الجهاز الفني لمنتخب مصر قائده نجم ليفربول، محمد صلاح، من مواجهة موريتانيا في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، وفقا لما أكد متصدر الدوري الإنكليزي.

وقال ليفربول في بيان إن مهاجمه ابن الـ 32 عاما "أعفي مبكرا من واجباته الدولية خلال فترة التوقف المستمرة في أكتوبر".

وقال حسام حسن مدرب منتخب "الفراعنة" في المؤتمر الصحفي في القاهرة، الجمعة، إن هناك مخاوف بشأن اللعب على العشب الصناعي في موريتانيا ومخاوف من الإصابات.

وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الاتفاق خلال اجتماع بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن وصلاح، على إعفاء الأخير من المواجهة التي ستجمعه مجددا مع موريتانيا في 15 الشهر الحالي في نواكشوط.

وفاز المنتخب المصري على ضيفه منتخب "المرابطين" الموريتاني بهدفي محمود حسن "تريزيغيه"

وباتت مصر التي حققت فوزها الثالث تواليا على بُعد انتصار واحد من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمّد رصيد موريتانيا عند ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.

وأكد ليفربول أيضا أن قائده المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قد تم إعفاؤه بدوره من واجباته الدولية مبكرا عقب طرده بحصوله على بطاقتين صفراوين خلال التعادل أمام المجر 1-1 في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وختم نادي الـ"ريدز" بيانه قائلا "لن يشارك الثنائي مع منتخبيهما هذا الشهر بعد اتخاذ القرار بإعفائهما مبكرا من التزاماتهما الدولية".
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