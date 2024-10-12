إعفاء محمد صلاح من مواجهة موريتانيا.. ما السبب

وقال ليفربول في إن مهاجمه ابن الـ 32 عاما "أعفي مبكرا من واجباته خلال فترة التوقف المستمرة في أكتوبر".وقال حسام حسن مدرب منتخب "الفراعنة" في المؤتمر الصحفي في القاهرة، الجمعة، إن هناك مخاوف بشأن اللعب على العشب الصناعي في موريتانيا ومخاوف من الإصابات.وذكر الاتحاد المصري في نشره التواصل الاجتماعي أنه تم الاتفاق خلال بين الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسن وصلاح، على إعفاء الأخير من المواجهة التي ستجمعه مجددا مع موريتانيا في 15 الشهر في نواكشوط.وفاز المنتخب المصري على ضيفه منتخب "المرابطين" الموريتاني بهدفي حسن "تريزيغيه"وباتت مصر التي حققت فوزها الثالث تواليا على بُعد انتصار واحد من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما تجمّد رصيد موريتانيا عند ثلاث نقاط بالتساوي مع منتخبي الرأس الأخضر وبوتسوانا.وأكد ليفربول أيضا أن قائده المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قد تم إعفاؤه بدوره من واجباته مبكرا عقب طرده بحصوله على بطاقتين صفراوين خلال التعادل أمام المجر 1-1 في الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية.وختم نادي الـ"ريدز" بيانه قائلا "لن يشارك الثنائي مع منتخبيهما هذا الشهر بعد اتخاذ القرار بإعفائهما مبكرا من التزاماتهما الدولية".