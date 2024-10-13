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إليك الأسماء المشاركة في تدريبات المنتخب العراقي اليوم (صور)
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السومرية نيوز – رياضة
كثّف المنتخبُ الوطنيّ تدريباته، اليوم الأحد، بخوضه وحدةً تدريبيّةً احتضنتها مراكزُ التدريب الخاصة بنادي سوون، وذلك تحضيراً لمواجهةِ منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المُقبل ضمن التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.
وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال ورئيس الوفد النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس محمود
وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، إضافةً إلى حضورِ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان، كما تواجد القائمُ بأعمال سفارة جمهورية العراق
في سيؤول د. محمد
مصطفى.
وشارك في التدريباتِ، التي أقيمت وسطَ درجةِ حرارة 19 مئوية جميعُ اللاعبين الـ24، وهم كل من: جلال حسن، فهد طالب، حسين حسن، علي جاسم، لوكاس شليمون، محمد الطائي، علي فائز، صفاء هادي، أحمد يحيى، أيمن حسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، حسين علي، يوسف أمين، زيد تحسين، مناف يونس، أمير العماري، مهند علي، أحمد ياسين، أمين الحموي، لؤي العاني، ريبين سولاقا، أمجد عطوان، مصطفى سعدون.
على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الاثنين في الساعة الثانية ظهراً (14:00) بتوقيتِ سوون، الثامنة صباحاً (08:09) بتوقيت بغداد، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بالمباراة، بينما يعقد المؤتمرُ الصحفيّ في الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت سوون الواحدة ظهراً (13:00) بتوقيت بغداد والخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه لاعب من المنتخبِ الوطنيّ.
ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخب الوطنيّ العراقي
يوم غد الاثنين في الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) وحدةً تدريبيةً رئيسيةً (اوفيشال) في ملعبِ يورغين ميرو الذي سيحتضن مواجهةَ بعد غد الثلاثاء.
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