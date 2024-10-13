إليك الأسماء المشاركة في تدريبات المنتخب العراقي اليوم (صور)

وحضر تدريبات اليوم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال ورئيس الوفد النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد يونس وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، إضافةً إلى حضورِ مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان، كما تواجد القائمُ بأعمال سفارة جمهورية في سيؤول د. مصطفى.على صعيدٍ متصلٍ، يعقد يوم غد الاثنين في الساعة الثانية ظهراً (14:00) بتوقيتِ سوون، الثامنة صباحاً (08:09) بتوقيت بغداد، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بالمباراة، بينما يعقد المؤتمرُ الصحفيّ في الساعة السابعة مساءً (19:00) بتوقيت سوون الواحدة ظهراً (13:00) بتوقيت بغداد والخاصّ بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وسيكون إلى جانبه لاعب من المنتخبِ الوطنيّ.ومن المؤملِ أن يخوضَ المنتخب الوطنيّ يوم غد الاثنين في الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30) وحدةً تدريبيةً رئيسيةً (اوفيشال) في ملعبِ يورغين ميرو الذي سيحتضن مواجهةَ بعد غد الثلاثاء.