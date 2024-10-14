ريبين سولاقا مفتاح كاساس للفوز على كوريا الجنوبية.. كيف؟

ويسعى المنتخب إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام "الشمشون"، من أجل فك الشراكة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات، حيث يتصدر المنتخبان المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.وبدأ مدرب المنتخب خيسوس كاساس بالفعل الترتيب لمباراة كوريا الجنوبية من حيث التكتيك الذي سيلعب به المباراة، وأيضًا من حيث اختيار اللاعبين المناسبين للمواجهة، خصوصًا وأن المنتخب دائمًا ما يعاني أمام كوريا الجنوبية في جميع المناسبات والمباريات التي تجمع المنتخبين.كاساس لديه بعض الأسماء التي سيعول عليها في التشكيل الأساسي، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، إذ لا يرغب في الخسارة في اللقاء، وسيفعل ما بوسعه من أجل الخروج بالتعادل على أقل تقدير، كي يبقى منافسًا للفريق الكوري الجنوبي، في صراع الصدارة مع مراقبة نتائج مباراتَي الأردن وعمان وفلسطين والكويت.سيعول كاساس بدرجة كبيرة على المدافع ريبين سولاقا، للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة، إذ يأتي هذا التركيز والاهتمام باللاعب، كون سولاقا سبق له وأن خاض تجربة قصيرة مع فريق سول الكوري الجنوبي لنصف موسم هذا العام، حيث يعرف الأجواء جيدًا، فضلًا عن معرفته بأسلوب لعب لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي الذين يلعبون في الدوري المحلي هناك، لذلك سيضع كاساس كل الآمال عليه، بحسب winwin.كما ان كاساس وسولاقا عادة ما يتحدثان معًا قبل تدريبات كوريا الجنوبية قبل مباراة الثلاثاء، إذ يعمل المدرب الإسباني على استثمار أي معلومة قد تسهم في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة أمام منافسه، إذ من الممكن أن يلجأ المدرب الإسباني إلى الدفاع واستخدام أسلوب الهجمات المرتدة.وكان خيسوس كاساس قد افتقد خدمات سولاقا في مباراة وفلسطين بسبب الحرمان، نتيجة طرده في مباراة الكويت بالجولة الثانية عند الدقيقة الثانية من المباراة، إلا أنه سيكون جاهزًا لمواجهة كوريا الجنوبية بعد غد الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.