قحطان جثير يتحدث عن خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية: نحتاج لهذا الامر

وخسر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على يونجين ميريو يوم أمس، ليتعقد موقفه بعد فوز الأردن على عُمان 4-0، حيث يحتل المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن منتخب النشامى الوصيف.وقال جثير، "المنتخب رغم الخسارة إلا أنه ظهر بمستوى جيد أمام كوريا الجنوبية، أعتقد أن لولا الهفوات لكان قد تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل في مباراة اليوم، لكن للأسف الأخطاء الفردية كلفت منتخب نقاط المباراة وكنا نتمنى لو كان التركيز حاضراً لدى العراقي".وتابع: "المنتخب يجب أن يثق بقدراته، لعل منتخب أسود الرافدين من أكثر المنتخبات استقراراً في قارة آسيا ومن الجيد أنه يمتلك لاعبين مميزين مثل أيمن حسين ويوسف أمين والآخرين، اليوم لا توجد فوارق كبيرة بين منتخبات قارة آسيا ولا أعتقد أن هناك منتخباً تفوق بفوارق فنية كبيرة عن البقية".وأكمل: "التصفيات الآسيوية ما زالت مستمرة والعراق قطع نصف الطريق تقريباً، أعتقد أن منتخب أسود الرافدين بإمكانه الفوز في بقية المباريات في المجموعة ولهذا على الشارع الرياضي أن يتفاءل لما هو قادم بالنسبة للمنتخب وبالعمل المستمر بإمكان الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه التصفيات وأعتقد أن منتخب يمتلك هذه المؤهلات"، بحسب winwin.