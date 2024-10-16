قحطان جثير يتحدث عن خسارة العراق أمام كوريا الجنوبية: نحتاج لهذا الامر

وخسر العراق
أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب
يونجين ميريو يوم أمس، ليتعقد موقفه بعد فوز الأردن على عُمان 4-0، حيث يحتل العراق
المركز الثالث متخلفاً بفارق الأهداف عن منتخب النشامى الوصيف.
وقال جثير، "المنتخب العراقي
رغم الخسارة إلا أنه ظهر بمستوى جيد أمام كوريا الجنوبية، أعتقد أن الفريق العراقي
لولا الهفوات لكان قد تمكن من تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل في مباراة اليوم، لكن للأسف الأخطاء الفردية كلفت منتخب العراق
نقاط المباراة وكنا نتمنى لو كان التركيز حاضراً لدى الفريق
العراقي".
وأضاف: "المنتخب العراقي بحاجة إلى اللعب بأسلوب جماعي والاعتماد على التمريرات القصيرة، صراحة لا أعلم لماذا لا يلعب المنتخب العراقي بهذا الأسلوب خصوصاً أن المدرب الذي يقود الفريق إسباني الجنسية وهو خيسوس كاساس والجميع يعلم بأن الإسبان يميلون إلى اللعب الممتع والكرات القصيرة وأتمنى أن نشاهد هذا الأداء في قادم المباريات".
جثير: منتخب العراق بإمكانه الفوز على بقية منتخبات المجموعة
وتابع: "المنتخب العراقي
يجب أن يثق بقدراته، لعل منتخب أسود الرافدين من أكثر المنتخبات استقراراً في قارة آسيا ومن الجيد أنه يمتلك لاعبين مميزين مثل أيمن حسين ويوسف أمين والآخرين، اليوم لا توجد فوارق كبيرة بين منتخبات قارة آسيا ولا أعتقد أن هناك منتخباً تفوق بفوارق فنية كبيرة عن البقية".
وأكمل: "التصفيات الآسيوية ما زالت مستمرة والعراق قطع نصف الطريق تقريباً، أعتقد أن منتخب أسود الرافدين بإمكانه الفوز في بقية المباريات في المجموعة ولهذا على الشارع الرياضي أن يتفاءل لما هو قادم بالنسبة للمنتخب العراقي
وبالعمل المستمر بإمكان الفريق
الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه التصفيات وأعتقد أن منتخب العراق
يمتلك هذه المؤهلات"، بحسب winwin.
ووصل المنتخب الكوري الجنوبي إلى النقطة العاشرة في صدارة الترتيب العام للمجموعة الثانية، فيما توقف رصيد العراق
عند النقطة السابعة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأردن الوصيف.
وسيواجه المنتخب العراقي
نظيره الأردني على ملعب
البصرة الدولي في الرابع عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات، بينما سيلاقي المنتخب العماني في مسقط ضمن الجولة السادسة في التاسع عشر من الشهر ذاته.