بعد التألق امام بوليفيا.. ميسي يلمح إلى مشاركته في مونديال 2026

وجاء ذلك بعد أن أحرز ميسي هاتريك خلال الفوز بنتيجة 6-0 على بوليفيا في الجولة العاشرة من تصفيات الجنوبية المؤهلة إلى .وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "المشاركة في مونديال 2026؟ بصراحة، لم أضع لنفسي تاريخا أو مواعيدا".وتابع: "أنا ببساطة أستمتع بكل هذا. إن وجودي هنا والشعور بمحبة الناس يؤثر فيّ أكثر من أي وقت مضى".واسترسل: "يجب أن أنهي هذا العام وأريد القيام بتحضيرات جيدة للموسم المقبل. أريد أن أتقدم خطوة بخطوة وأستمتع بكل يوم".وسئل ميسي عما يحفزه الآن، فأجاب: "هذا الوضع. أنا سعيد مع زملائي. رغم عمري، عندما أكون هنا أشعر أنني شاب بسبب الأشياء التي أفعلها".واسترسل: "أشعر بالراحة الكبيرة مع هذا . طالما شعرت بأنني بحالة جيدة وأرى أنني أستطيع مساعدة وأداء بالشكل الذي أريده، سأستمر في الاستمتاع".وأضاف: "من الجميل جدا أن أكون هنا، أن أشعر بمحبة الناس، وأن أسمعهم يغنون باسمي... أحب اللعب في الأرجنتين. هناك انسجام كبير بيننا والجمهور".وتابع: "منذ فترة والمنتخب يلعب بهذه الطريقة. هناك الكثير من اللاعبين الذين يشعرون بالراحة باللعب بين الخطوط".وأكمل: "نيكولاس باز لديه الكثير من المهارات، ويفهم المباراة جيدا. أتمنى أن يظهر المزيد من اللاعبين من هذا النوع وأن نواصل اللعب بهذه الطريقة".واختتم: "نيكو يملك عقلية مميزة والكثير لينمو. آمل أن نتمكن من مساعدته من جانبنا".