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جائزة "الأعظم" في التاريخ.. صحيفة مدريدية تستعد لتكريم ميسي

رياضة

2024-10-17 | 06:00
جائزة &quot;الأعظم&quot; في التاريخ.. صحيفة مدريدية تستعد لتكريم ميسي
680 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تستعد صحيفة مدريدية لتكريم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، بوصفه اللاعب "الأعظم" في تاريخ كرة القدم، حسب اختيارها مقارنة بأبرز اللاعبين الذين تألقوا عبر مختلف الأزمنة في الساحرة المستديرة.

ورغم بلوغه 37 عامًا، وانتقاله للعب في الدوري الأمريكي مع فريق إنتر ميامي، إلا أن "ليو" ما زال يصنع الحدث، وآخر إنجازاته كانت تسجيله ثلاثية كاملة "هاتريك" مع منتخب بلاده الأرجنتين في شباك بوليفيا، وإسهامه في فوزه بسداسية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.

ميسي سيتلقى تكريمًا خاصًا من صحيفة مدريدية
وأعلنت صحيفة "Marca" المدريدية أنها ستكرم ميسي، اليوم الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بملعب "تشيس ستاديوم" الخاص بنادي إنتر ميامي، باعتباره الأسطورة الأعظم في التاريخ، وفقًا لتقديرها.

وترى الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن "البرغوث" مازال في قمة مستواه، وبأنه يواصل كتابة روايته في كرة القدم خلال كل مباراة يشارك فيها، مشيرة إلى الدفعة الكبيرة التي قدمها إلى الدوري الأمريكي بعد وصوله إلى فريق إنتر ميامي.

وأشارت الوسيلة الإعلامية الشهيرة إلى ألقاب النجم الأرجنتيني، وقالت بأنه اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم برصيد 46 لقبًا، متقدمًا على زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني، البرازيلي داني ألفيس صاحب 42 لقبًا، ثم يأتي في المركز الثالث زميله السابق الآخر في "البارسا" أندريس إنييستا المعتزل مؤخرًا بمجموع 40 لقبًا.

وبالإضافة إلى الألقاب الجماعية، أبرزت "Marca" أهم الجوائز الفردية التي فاز بها "البولغا" خلال مسيرته، وهي الكرة الذهبية 8 مرات، والحذاء الذهبي في 6 مناسبات، وهداف الدوري الإسباني 8 مرات، وهداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وأفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين، وغيرها من الجوائز الأخرى.
 
ميسي الرقم 1 والأفضل بين بقية الأساطير!
وترى "Marca" أن ألقاب ميسي تجعله الرقم 1 دون منازع، ويأتي قبل أسماء كبيرة قدمت الكثير في كرة القدم العالمية، وهم البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا والأرجنتيني - الإسباني ألفريدو دي ستيفانو والهولندي يوهان كرويف والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

للتذكير فإن عقد "ليو" يستمر مع نادي إنتر ميامي إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، في حين أن موعد نهاية مشواره مع منتخب الأرجنتين لم يتضح بعد بسبب عدم إعلانه حتى الآن عن تاريخ اعتزاله اللعب دوليًا.
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جائزة "الأعظم" في التاريخ

صحيفة مدريدية تستعد لتكريم ميسي

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