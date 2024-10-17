جائزة "الأعظم" في التاريخ.. صحيفة مدريدية تستعد لتكريم ميسي

ورغم بلوغه 37 عامًا، وانتقاله للعب في الدوري الأمريكي مع فريق إنتر ميامي، إلا أن "ليو" ما زال يصنع الحدث، وآخر إنجازاته كانت تسجيله ثلاثية كاملة "هاتريك" مع منتخب بلاده الأرجنتين في شباك بوليفيا، وإسهامه في فوزه بسداسية نظيفة في تصفيات كأس العالم 2026.وأعلنت صحيفة "Marca" المدريدية أنها ستكرم ميسي، 17 أكتوبر/ تشرين الأول، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بملعب "تشيس ستاديوم" الخاص بنادي إنتر ميامي، باعتباره الأسطورة الأعظم في التاريخ، وفقًا لتقديرها.وترى الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد أن "البرغوث" مازال في قمة مستواه، وبأنه يواصل كتابة روايته في كرة القدم خلال كل مباراة يشارك فيها، مشيرة إلى الدفعة الكبيرة التي قدمها إلى الدوري الأمريكي بعد وصوله إلى فريق إنتر ميامي.وأشارت الوسيلة الإعلامية الشهيرة إلى ألقاب النجم الأرجنتيني، وقالت بأنه اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم برصيد 46 لقبًا، متقدمًا على زميله السابق في نادي برشلونة الإسباني، البرازيلي داني ألفيس صاحب 42 لقبًا، ثم يأتي في المركز الثالث زميله السابق الآخر في "البارسا" أندريس إنييستا المعتزل مؤخرًا بمجموع 40 لقبًا.وبالإضافة إلى الألقاب الجماعية، أبرزت "Marca" أهم الجوائز الفردية التي فاز بها "البولغا" خلال مسيرته، وهي الكرة الذهبية 8 مرات، والحذاء الذهبي في 6 مناسبات، وهداف الدوري الإسباني 8 مرات، وهداف دوري أبطال أوروبا 6 مرات، وأفضل هداف في تاريخ منتخب الأرجنتين، وغيرها من الجوائز الأخرى.